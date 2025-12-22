AFRICA DEVELOPMENT AWARDS 2025 : BIMNTECS ET ABOU ATHIÉ SACRÉS À ACCRA

Le Directeur général de la Bissau International Management and Technology School (BIMNTECS), notre compatriote M. Abou Athié, a été récompensé à Accra lors de l’AfricaDevelopment Conference & Awards 2025, où il a reçu le prestigieux prix « Excellence in Management and Technology Training – Africa ».

La distinction lui a été remise à l’issue de cette grande rencontre continentale consacrée au développement, au leadership et à l’innovation, réunissant décideurs publics, acteurs du secteur privé, institutions internationales et médias africains et internationaux.

Cette consécration vient confirmer un parcours déjà marqué par des reconnaissances internationales. En avril 2025, à Banjul, M. Abou Athié avait été distingué comme “Most Outstanding in Management and Technology Training”, un prix saluant l’impact réel et mesurable de ses actions ainsi que celles de son institution.

Le sacre d’Accra consacre la cohérence, la constance et la pertinence de l’engagement de BIMNTECS en faveur du développement du capital humain et technologique en Afrique.

Placée sous le thème « Building Africa through Leadership and Development », l’Africa Development Conference & Awards 2025 a une nouvelle fois mis en lumière les acteurs clés qui œuvrent pour un développement durable et inclusif du continent.

Biographie professionnelle

M. Abou Athie

Directeur Général

Bissau Management and Technology School (BIMANTECS) – Guinée-Bissau

M. Abou Athié est un dirigeant reconnu dans le domaine de l’éducation, du management et de la formation technologique en Afrique de l’Ouest. En tant que Directeur Général de la BISSAU INTERNATIONAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SCHOOL (BIMANTECS), il a joué un rôle clé dans la modernisation et la structuration d’une formation professionnelle adaptée aux besoins actuels du marché africain.

En avril 2025, il a été honoré à Banjul du prix “Most Outstanding in Management and Technology Training”, une distinction qui récompense son leadership, son innovation pédagogique et son engagement pour l’amélioration du capital humain. Cette reconnaissance internationale a renforcé la visibilité de son action et confirmée son rôle de pionnier dans la formation technologique en Afrique.

Sous sa direction, BIMANTECS s’est imposée comme une institution innovante et dynamique, intégrant les outils numériques, l’approche par compétences, l’entrepreneuriat et les technologies émergentes au cœur de ses programmes. Son leadership a permis de développer des partenariats nationaux et internationaux, d’augmenter l’employabilité des jeunes et de contribuer au développement socio-économique de la Guinée-Bissau.

En 2025, il est également nominé à l’Africa DevelopmentConference & Awards dans la catégorie “Excellence in Management and Technology Training – Africa”, une distinction continentale qui reconnaît son impact, sa vision et sa contribution à la transformation du paysage éducatif africain.

Animé par une passion profonde pour l’éducation, le leadership et le progrès technologique, M. Athié s’investit pleinement dans la construction d’une Afrique moderne, compétitive et tournée vers l’innovation. Il continue de promouvoir une éducation accessible, ambitieuse et d’excellence au service de la jeunesse africaine.