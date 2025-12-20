L'Office National du Tourisme au Festival de Ouadane: Une participation remarquable

Le pavillon de l'Office National du Tourisme a bénéficié, dans le cadre du Festival des cités du patrimoine, organisé pour sa 14ème édition dans la ville historique de Ouadane, d'une participation remarquable et de grande qualité sous la supervision de sa directrice générale, Mme Hawa Abou Moussa Diallo, qui a présenté pour la circonstance une image touristique nouvelle de la Mauritanie, mettant en lumière la grande diversité et la qualité de l'offre touristique nationale.

Le pavillon était selon les observateurs, exceptionnellement bien organisé et proposait une variété d'expositions, illustrant les paysages naturels époustouflants du pays, ses plages enchanteresses et ses activités culturelles et patrimoniales qui témoignent de la richesse de l'expérience touristique mauritanienne.

La directrice générale, Hawa Abou Moussa Diallo, a également présenté une vision globale de l'offre touristique nationale, alliant tradition et modernité et incarnant le caractère distinctif du tourisme mauritanien. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a visité le pavillon de l'Office où il a été informé de ses différentes activités et a reçu des explications détaillées et professionnelles concernant les expositions et les missions nationales et internationales de l'Office. Ces missions comprennent le développement des infrastructures touristiques, la diversification de l'offre touristique et la promotion de la Mauritanie comme destination touristique mondiale.

Il convient de souligner que Mme Hawa Abou Moussa Diallo est une jeune figure de proue de la politique financière, jouissant d'une vaste expérience dans la direction de projets stratégiques à l'échelle internationale.

Elle a également dirigé la participation de la Mauritanie à l'Expo Dubaï ; une participation de haut niveau qui a rencontré un vif succès, démontrant ainsi sa compétence et sa capacité à offrir une expérience touristique unique, alliant professionnalisme et innovation.