Journée sur les perspectives économiques Mauritanie et MENA

Le bureau du Fonds Monétaire International (FMI) à Nouakchott a organisé une journée de présentation du rapport sur les perspectives économiques dans les régions Moyen Orient/Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, jeudi, en collaboration avec la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et le Ministère de l’économie et du Développement.

Le ministre Abdallah Souleymane Cheikh, le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Mohamed Dehby, de nombreux hauts fonctionnaires et cadres ont participé à cette journée, marquée par des échanges de haute facture.

Le représentant du Fonds Monétaire International à Nouakchott, Youness Zouhair, a présenté l’édition automne 2025 de l’institution financière internationale, sur les perspectives des régions Moyen Orient, Afrique du Nord (MENA) et Afrique subsaharienne, avec « des économies qui font preuve d’une résilience remarquable jusqu’en 2025, malgré la persistance d’un contexte mondial, marqué par l’incertitude et l’aggravation des tensions géopolitiques ».

Ainsi «les perspectives de croissance se sont améliorées depuis la dernière évaluation datant du mois d’avril 2025 », note le document.

Mauritanie : 6,3% de croissance du PIB

Il ressort du rapport du FMI de l’automne 2025 une bonne tenue « de l’économie mauritanienne, qui fait preuve de dynamisme et de résilience, avec une forte croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) estimée à 6,3% en 2024 et des perspectives positives à moyen terme grâce à la mise en œuvre de nouvelles réformes visant à diversifier l’économie et à stimuler la croissance du secteur non extractif. L’inflation devrait rester inférieure à 2% en 2025 grace à des politiques macroéconomiques prudentes et à la poursuite de l’absorption des excédents de liquidités ».

Les politiques et réformes mises en œuvre pour accélérer une croissance inclusive portent sur des leviers tels que « le maintien de la stabilité macroéconomique, l’amélioration de la marge de manœuvre budgétaire et les récentes initiatives financières et bancaires.

Perspectives de croissance régionales

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en Afrique du Nord/Moyen Orient devrait désormais atteindre 3,2% contre 2,1% en 2024, soit une hausse de 0,6 point, depuis mai 2025 », annonce le document du FMI.

Les pays importateurs de pétrole devraient bénéficier de la baisse des prix des matières premières, de la reprise des activités du tourisme, de l’augmentation des flux des transferts de fonds des travailleurs expatriés, de l’amélioration des conditions agricoles et des progrès continus en matière de stabilité économique. Ces perspectives positives restent cependant soumises à plusieurs risques.