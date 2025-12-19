L'hôtel Brakna distingué

A l'occasion de la célébration de la fête de la police arabe correspondant au 18 décembre de chaque année, le directeur régional de la sûreté nationale a distingué l’hôtel Brakna dont le propriétaire n'est autre que Baba Ould Mbaye Fall, un autochtone de la ville d'Aleg qui eût l'idée d'entreprendre cet important investissement. Dans son propos, le directeur régional de la sûreté du Brakna a loué la qualité des services de l’hôtel Brakna d'Aleg et le sens de responsabilité et de disponibilité de tout son personnel. C'est, a ajouté le directeur régional de la sûreté, entre autres raisons dont la promotion du tourisme et la création d'emplois qui ont motivé cette distinction largement méritée.