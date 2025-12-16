La langue pulaar sélectionnée pour le Prix international Cheikh Hamad 2026 : une reconnaissance historique

La langue pulaar vient de franchir une étape majeure sur la scène culturelle et linguistique internationale. Elle figure officiellement parmi les langues sélectionnées pour l’édition 2026 du Prix international Cheikh Hamad pour la traduction et la compréhension internationale, dans la prestigieuse catégorie « Réalisation », aux côtés de langues de rayonnement mondial telles que le chinois, l’anglais, l’italien, l’azéri et l’arabe.

Cette sélection constitue une reconnaissance sans précédent pour le pulaar, langue africaine parlée par des millions de locuteurs en Afrique de l’Ouest et au-delà. Elle souligne les efforts soutenus menés ces dernières années pour la valorisation, la normalisation et la traduction de cette langue, longtemps marginalisée dans les grandes initiatives internationales de traduction.

Un prix de référence mondiale en matière de traduction

Créé en 2015 et placé sous le haut patronage de Son Altesse l’Émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le Prix Cheikh Hamad est aujourd’hui considéré comme l’une des plus importantes distinctions internationales dédiées à la traduction et au dialogue interculturel. Il vise à encourager la traduction d’ouvrages majeurs entre les langues, à renforcer la compréhension entre les peuples et à promouvoir la diversité linguistique comme pilier du vivre-ensemble.

La catégorie « Réalisation », dans laquelle le pulaar a été retenu, récompense des contributions professionnelles structurantes, des initiatives collectives et des efforts durables ayant un impact significatif sur le développement de la traduction dans une langue donnée.

Une opportunité stratégique pour le pulaar

La nomination du pulaar ouvre de nouvelles perspectives académiques, culturelles et institutionnelles. Elle offre un cadre international propice à la traduction d’ouvrages de référence – littéraires, scientifiques, religieux ou philosophiques – vers et depuis le pulaar, renforçant ainsi sa présence dans les circuits mondiaux du savoir.

Dans les principales catégories linguistiques, la dotation globale peut atteindre 200 000 dollars américains, tandis que les prix d’excellence, notamment pour les langues moins courantes, peuvent aller jusqu’à 100 000 dollars. Les candidatures pour la session 2026 seront ouvertes du 1er janvier au 31 mars 2026, offrant aux traducteurs, chercheurs et institutions une occasion concrète de valoriser leurs travaux.

Une avancée symbolique pour les langues africaines

Au-delà du cas du pulaar, cette sélection envoie un signal fort en faveur de la diversité linguistique mondiale et de la reconnaissance des langues africaines dans les grandes instances culturelles internationales. Elle consacre le pulaar non seulement comme langue de communication, mais aussi comme langue de savoir, de création et de transmission universelle.

En intégrant le cercle restreint des langues distinguées par le Prix Cheikh Hamad 2026, le pulaar s’affirme désormais comme un acteur à part entière du dialogue interculturel mondial, illustrant la capacité des langues africaines à contribuer pleinement à la construction d’un espace culturel international plus inclusif et équilibré.