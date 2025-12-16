Prévention contre  l’extrémisme violent à Selibaby

Quels discours et outils pour lutter contre la montée de l’extrémisme violent dans la région du Sahel ? C’est pour trouver des réponses pertinentes à ces interrogations vitales que le bureau pays du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a organisé un atelier de sensibilisation sur la prévention du phénomène au niveau des zones frontalières lundi, dans la ville de Selibaby.

Une manifestation dédiée aux acteurs locaux venus de toutes les circonscriptions administratives.Plusieurs dizaines de localités de la wilaya du Guidimakha sont frontalières du Sénégal et du Mali

Le territoire de notre voisin de l’est est l’épicentre du terrorisme dans le Sahel, sous l’effet de l’expansion des activités des groupesextrémistes violents, à l’image d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) à travers notamment le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), et l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS).

Cette rencontre vise « à renforcer les capacités des institutions, des médias communautaires (en fait les antennes régionales de la radiodiffusion nationale) et des organisations locales, afin de faire des dispositifs existant-notamment les radios- des plateformes efficaces de prévention de l’extrémisme violent, de la promotion du dialogue inclusif et de la consolidation de la cohésion sociale », explique un document de base.

Cet atelier vise également « à renforcer les compétences des membres du Groupe Technique Régional (GTR) et développer les mécanismes communautaires de veille/alerte, la gestion des risques de radicalisation chez les jeunes et la mise en place d’un réseau de radios locales pour la production et la diffusion de programmes de paix

et citoyenneté ».

Le président du Conseil Régional du Guidimakha, Issa Coulibaly, a mis en exergue les actions entreprises par l’institution qu’il dirige dans

le cadre des efforts de sensibilisation et de prévention contre l’extrémisme violent « à travers les sports, l’éducation, la culture et l’emploi, l’appui aux initiatives locales, la promotion du dialogue inclusif et de la tolérance religieuse, la mise en place de mécanismes de prévention communautaires, le renforcement de la coopération avec les autorités nationales et les partenaires internationaux »

