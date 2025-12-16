Monsieur Mohamed Ishagh El Kinti, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, a présidé ce mardi 16 décembre 2025, un atelier de restitution des résultats du projet de valorisation du carbone bleu du PNBA, en présence du directeur du PNBA Monsieur Nami Salihi.

Cet atelier organisé par le PNBA, en étroite collaboration avec ses partenaires notamment le BACoMaB s’inscrit dans le cadre du Projet de Valorisation du Carbone Bleu du PNBA, financé par le BRIDGE Project Innovation Fund et cofinancé par le BACoMaB Trust Fund, qui vise à renforcer la conservation et soutenir les moyens de subsistance locaux.

Les participants ont assisté à plusieurs exposés scientifiques portant notamment sur la valeur et la cartographie des herbiers marins, la séquestration du carbone, et le rôle joué par le PNBA en termes de conservation et de valorisation du carbone bleu.

Il faut noter que le Parc National du Banc d’Arguin abrite les plus importants puits de carbone au monde. Avec l’essor des marchés carbone, ces écosystèmes représentent une opportunité stratégique pour accéder à des financements climatiques.