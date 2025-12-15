CNC : Clap de fin pour la mission médicale saoudienne

Une mission médicale du centre du roi Selmane pour l’action humanitaire vient d’achever un séjour d’une semaine au centre national de cardiologie de Nouakchott. Cette mission rentre dans le cadre du partenariat scellé entre cette organisation humanitaire et le CNC L’objectif de ce partenariat est de procéder à des opérations cardiaques sur les enfants indigents souffrant de malformations cardiaques, d’une part et de renforcer les capacités du personnel de l’établissement, d’autre part, rappelle le Pr. Ahmed Ebba, directeur général du CNC L’arrivée régulière des missions saoudiennes a permis, il faut le souligner, de réduire les coûts des évacuations vers l’étranger et de donc de soulager de nombreux pères et mères de familles dont les enfants souffrent de malformations cardiaques.

Ainsi, durant son séjour, l’équipe médicale saoudienne a procédé, avec une équipe mauritanienne du CNC à des opérations de chirurgie pédiatrique et de cathétérisme sur une cinquantaine d’enfants mauritaniens indigents, tirés de la banque de données de l’établissement. Ils sont 60 à avoir bénéficié des prestations de la mission (40 en cathétérisme et 20 en chirurgie).

Outre ces actes, les spécialistes du centre du roi Salmane ont organisé au profit du personnel des différents services du centre des séances de formation et de démonstration sur les nouveaux instruments utilisés dans les blocs opératoires, fruits des avancées scientifiques et technologiques. Ces cours viennent renforcer les capacités de l’équipe mauritanienne en constant développement.

Signalons que la mission a reçu la visite du ministre de la santé et de l'ambassadeur saoudien en Mauritanie. Tous ont salué le travail des équipes sur le terrain et loué la coopération entre le CNC et le centre du Roi Salmane pour l'action humanitaire.