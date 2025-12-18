Mokhtar Ould Djay : La rançon du succès

Comme chaque fois que son action dérange les immobilismes, Mokhtar Ould Djay se retrouve au centre d’attaques aussi virulentes que prévisibles.

Leur intensité ne traduit qu’une chose : la gêne profonde de ceux que ses succès étouffent. Pour ses adversaires, chaque réforme qu’il conduit, chaque résultat qu’il obtient, agit comme un miroir impitoyable de leurs propres insuffisances.

Alors, faute d’arguments, ils s’en remettent aux méthodes les plus indignes. Avec la complaisance d’une partie de la presse en service commandé, ils tentent de le discréditer en usant de calomnies, de mensonges et d’un déni systématique de son action. Ils fouillent dans la boue, prêts à transformer la moindre immondice en arme, espérant freiner l’élan de celui qui avance.

Mais Mokhtar Ould Djay ne dévie pas. Il continue, déterminé, porté par le sens de l’État et par la conviction que le pays mérite mieux que les querelles stériles et les attaques de bas étage. Son travail parle pour lui et tous ceux qui observent avec objectivité en reconnaissent la valeur et l’impact.

Si telle est la rançon du succès, il l’affronte avec dignité. Mais comme père de famille et comme serviteur fidèle de l’État, il ne peut rester indifférent à cette injustice, la même qu’il n’a cessé de combattre lorsqu’elle frappait les autres.

Et face à la diffamation, sa meilleure réponse demeure la même : continuer à agir, à réformer, à servir.

Souleimane Bouna Moctar.

Conseiller spécial du Président de l’Insaf