﻿Mauritanie/BM : Cadre d’un Partenariat 2026-2030

Le gouvernement mauritanien et la Banque s’engagent dans le cadre d’un nouveau partenariat axé sur la diversification de l’économie, la croissance et l’emploi, couvrant la période 2026/2030. Celui-ci est décrit comme un outil «stratégique avec une approche ambitieuse, visant à accélérer la diversification économique, la

stimulation de la croissance et l’élargissement des opportunités d’accès à l’emploi » par un communiqué de l’institution financière

mondiale.

Abdallah Souleymane Cheikh Sidya, Ministre de l’économie et du développement, affirme que « ce partenariat avec la Banque Mondiale (BM), représente une opportunité pour accélérer la transformation structurelle de l’économie à travers une diversification porteuse d’une croissance plus durable, inclusive, et créatrice d’emplois en particulier pour les jeunes ».Mme Anna Bjerde, Directrice Générale des opérations du Groupe de la Banque Mondiale (BM), décrit un cadre de partenariat « qui positionne le

groupe de la BM pour accompagner la Mauritanie dans la réalisation de son ambition de devenir un pôle régional de logistique et de l’énergie, tout en favorisant une croissance durable, grâce au

développement du secteur privé et au renforcement des compétences nécessaires pour libérer le potentiel de sa jeunesse ».

Les différentes entités du Groupe de Banque Mondiale (BM) : IDA, SFI et MIGA, vont adopter une approche unifiée et agir de concert « dans

le but de promouvoir la diversification de l’économie mauritanienne au service de la croissance et de l’emploi ».

En Mauritanie, le portefeuille des projets de la Banque Mondiale (BM) s’élève à 1,153 milliards de dollars.

Il soutient un large éventail d’interventions à travers neuf (9) projets nationaux, pour un montant de 535,8 millions de dollars, 2 opérations d’appui budgétaire avec une enveloppe de 78 millions de dollars et neuf opérations d’intégration régionale d’une valeur de 540 millions de dollars.

La Société Financière Internationale (IFC) dispose d’un portefeuille de 120 millions de dollars, axé sur le développement du secteur privé et la création d’emplois, tandis que la couverture totale de garantie de la MIGA atteint 300 millions de dollars, contribuant à la réduction des risques d’investissement et au soutien de l’emploi

durable.