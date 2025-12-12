La Mauritanie à l’honneur aux MSGBC 2025 Awards : Une reconnaissance internationale pour son leadership en hydrogène vert

La conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2025 de cette année s'est achevée le 9 décembre à Dakar par un dîner de gala et une cérémonie de remise de prix, célébrant une année de transformation pour le secteur énergétique de la région. Alors que le Sénégal et la Mauritanie entament un nouveau chapitre en tant que producteurs de pétrole et de gaz et que le bassin du MSGBC dans son ensemble accélère ses investissements dans les hydrocarbures, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, la soirée a rendu hommage aux dirigeants, entreprises et institutions exceptionnels dont les contributions façonnent le paysage énergétique en pleine évolution de l'Afrique de l'Ouest.

« MSGBC, nous sommes là », a déclaré Birame Soulèye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal, avant d'ajouter : « Ce dont nous discutons ce soir pourrait façonner l'avenir du Sénégal. Nous écrivons une page d'histoire. »

La société sénégalaise de services d'ingénierie pétrolière et gazière Gorée Offshore-Senegal a reçu le prix d'excellence en matière de contenu local pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des capacités nationales. En tant que société d'ingénierie locale, Gorée Offshore-Senegal est devenue un partenaire de confiance pour les grands opérateurs, remportant récemment des contrats avec MODEC, Woodside Energy et Subsea 7 dans le cadre du projet pétrolier Sangomar et du développement du GNL Greater Tortue Ahmeyim. Alors que le Sénégal vise à stimuler la production à Sangomar, à développer le traitement national et à maximiser les retombées locales dans le cadre d'un code pétrolier révisé, Gorée Offshore-Senegal se distingue par la création d'emplois hautement qualifiés, la promotion du transfert de connaissances et le soutien à l'autosuffisance nationale.

« Lorsque vous regardez la carte de la région MSGBC, de la Mauritanie à la Guinée, vous voyez des opportunités dans le domaine du pétrole et du gaz », a déclaré Alioune Gueye, directeur général de la compagnie pétrolière nationale sénégalaise Petrosen, soulignant le potentiel de la région en matière de développement collaboratif et inclusif.

Plaque tournante mondiale

Le ministère de l'Énergie de Guinée-Conakry a reçu le prix « Renewable Energy Pioneer Award ». Le pays s'impose comme un leader régional en matière d'énergie propre grâce à d'importants projets hydroélectriques tels que Souapiti (450 MW) et Amaria (300 MW), à l'extension des infrastructures solaires, notamment le projet CleanPower Generation de 84 MW, et à des programmes ambitieux d'électrification et de modernisation visant à garantir l'accès universel à l'électricité d'ici 2030.

Pour avoir dirigé l'une des stratégies les plus ambitieuses au monde en matière d'hydrogène vert, le prix Green Hydrogen Recognition Award a été décerné à Taghiya Abeiderrahmane, directrice de l'hydrogène à faible teneur en carbone au ministère mauritanien de l'Énergie et du Pétrole (photo). S'appuyant sur un code national pionnier en matière d'hydrogène et une feuille de route gouvernementale claire, la Mauritanie s'associe à de grands développeurs pour des projets de plusieurs gigawatts tels que AMAN (30 GW), Nour (10 GW) et Megaton Moon (60 GW), des initiatives destinées à remodeler les systèmes énergétiques régionaux et à positionner le pays comme une plaque tournante mondiale pour l'hydrogène vert, l'ammoniac et l'industrie à faible émission de carbone.

Le prix « Female Pioneer in the Industry » (Pionnière dans l'industrie) a été décerné à Cany Jobe, directrice de l'exploration et de la production à la Gambia National Petroleum Corporation, en reconnaissance de son leadership exceptionnel, de son expertise technique et de sa contribution de longue date au secteur amont en Afrique. Mme Jobe s'est imposée comme l'une des figures les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine des géosciences et de l'exploration. Elle défend le développement des bassins frontaliers, encourage les initiatives de collaboration et favorise les opportunités pour les femmes tout au long de la chaîne de valeur énergétique.

Alors que la région s'achemine vers une nouvelle ère de croissance, d'intégration et de durabilité dans le domaine de l'énergie, les lauréats du prix MSGBC Oil, Gas & Power 2025 incarnent le leadership qui anime cette dynamique. Leurs réalisations soulignent la notoriété croissante du bassin MSGBC à l'échelle mondiale et renforcent le rôle de la conférence en tant que catalyseur de l'innovation, de la collaboration et du développement à long terme.

« Au MSGBC, ce qui compte vraiment au final, ce sont les gens », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie. « Ce sont les gens qui comptent. Nous tenons à remercier Petrosen d'avoir organisé cette soirée. Ils ont une grande vision, ils ont de grands objectifs et ils ont l'audace de vouloir les atteindre. C'est ce genre d'ambition qui est devenu important pour le MSGBC. »

Source : EnergyCapital