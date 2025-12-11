Lancement du Prix de la Recherche Monétaire et Financière

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM), à travers la Chaire d’Économie Monétaire, annonce le lancement officiel du Prix de la recherche monétaire et financière, une distinction destinée à encourager et valoriser la production scientifique pertinente pour les missions de l’institution.

Doté d’un montant de 200 000 MRU, ce prix récompense un travail académique achevé — thèse, ouvrage ou article scientifique — se distinguant par sa rigueur, son originalité et sa contribution à l’analyse des enjeux économiques, monétaires, bancaires et financiers mauritaniens. Institué en 2025, il vise à renforcer le dialogue entre la communauté académique et la Banque Centrale, et à soutenir la diffusion des travaux de haute qualité scientifique.

Les thématiques éligibles couvrent un large champ incluant notamment : la politique monétaire, l'indépendance des banques centrales, la stabilité financière, la supervision bancaire, le développement des marchés financiers, l’inclusion financière, la digitalisation des paiements, la finance verte, le financement de l’économie réelle ainsi que l’histoire monétaire et financière de la Mauritanie.

Les candidats sont invités à soumettre un dossier complet comprenant une lettre de motivation, un résumé analytique du travail, une version intégrale du document soumis ainsi qu’un curriculum vitae détaillé.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 décembre 2025, à l’adresse suivante : [email protected]

Les travaux seront évalués par un jury composé de membres de la Chaire d’Économie Monétaire, réunissant enseignants-chercheurs de la Faculté d'économie et de gestion et des cadres de la BCM. Le lauréat sera invité à présenter ses travaux lors d’une cérémonie officielle organisée à l’amphithéâtre de la Chaire au sein de la Faculté d’Économie et de Gestion.

Par cette initiative, la Banque Centrale de Mauritanie réaffirme son engagement en faveur de la recherche, de l’excellence académique et du développement de la pensée économique au service de l’action publique.