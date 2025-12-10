La phase préparatoire du dialogue est bouclée, le facilitateur a remis son rapport au président de la République, il y a quelques semaines. Quelle appréciation vous vous faites de cette première étape ? Que peuvent attendre les mauritaniens de la tenue de ce dialogue en gestation ?

Ba Ousmane: À mon avis, pour mieux et bien apprécier cette phase dont tu parles que je juge globalement positive, il faut la replacer dans le contexte général de l’esprit de la méthode de gouvernance du Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani depuis 2019 et qui n’est pas sans rappeler la conception du Pouvoir du grand philosophe, Spinoza : un pouvoir n’est véritable que lorsqu’il s’exerce avec morale, éthique et sens des valeurs.

Bien qu’élu confortablement et disposant d’une majorité solide, il a choisi d'appeler à un dialogue inclusif, fidèle à sa conviction exprimée à Djigueni le 13 novembre que « tous les fils du pays sont concernés par la gouvernance du pays ». Pour lui, gouverner ne se réduit pas à dérouler un programme, mais plutôt de savoir adapter en permanence l’action publique aux évolutions de l’ordre social, sans jamais perdre de vue les valeurs et l’équilibre national. Cette vision, qu’il avait magistralement exposée dans ses discours fondateurs de Ouadane, Djéol et Chinguitti, témoigne d’un leadership profondément ancré dans la compréhension fine des dynamiques sociales du pays. En affirmant que l’État doit évoluer au rythme des attentes de son peuple, il a inspiré une confiance nouvelle : celle d’un Président à l’écoute, qui ajuste, innove et modernise sans rupture ni brusquerie. Cette gouvernance pragmatique, morale et évolutive constitue aujourd’hui le socle sur lequel repose la stabilité politique du pays. Justement, c’est dans ce cadre global, qu’il faut intégrer le processus du dialogue enclenché depuis quelques mois et ce, à la satisfaction générale dans sa majorité de la classe politique et des acteurs de la société civile et qui y fondent un grand espoir pour une Mauritanie davantage renforcée dans sa stabilité politique.

‘’Une démarche innovante a été adoptéé’´

Pour revenir au processus pré-dialogue, je note comme tous les acteurs politiques et mauritaniens lambda qu’une démarche innovante a été adoptée ; le président de la République a désigné un facilitateur pour donner la chance de réussite à la phase cruciale de préparation.

Dans ce cadre, le choix du facilitateur Moussa Fall s’est révélé particulièrement pertinent. Son envergure nationale, sa longue expérience, sa légitimité politique reconnue et sa réputation de neutralité en faisaient un choix naturel et incontestable. Même si je le connais à distance, je peux affirmer que son profil a inspiré confiance à toutes les parties. Son leadership discret mais ferme a permis de mener sans heurts cette phase cruciale, marquée par l’écoute de plus de 1600 personnes dans un climat politique national apaisé, normalisé mais aussi avec un sens pédagogique performant dans le pilotage de cette phase. L’effectif important et imposant de personnes, rencontrées traduit un effort d’inclusivité remarquable.

Ce climat général apaisé et la pédagogie adoptée par le facilitateur ont permis de ne pas enregistrer de couacs majeurs tout au long des 7 mois entre les parties prenantes ; la démarche de M. Fall était rassurante et du coup, tous les acteurs politiques et segments de la société ont presque tous accepté et adhéré à cette dernière en apportant leurs contributions. Ces dernières ont porté sur des thématiques sans tabous et qui constituent des préoccupations largement partagées par les mauritaniens. Des thématiques telles que : Le renforcement de l’unité nationale, la gouvernance économique, le code électoral, la vie des Partis, les réformes éducatives, institutionnelles et constitutionnelles, la cohésion sociale, la transparence publique, libertés citoyennes etc.

´´Saisir l’opportunité du dialogue’´

Au terme de ce travail préparatoire abattu et salué par toutes les parties prenantes, on est en droit de se poser la question sur la suite du processus. Comment et par qui le pilotage de la seconde étape, c'est-à-dire les assises et ensuite le degré d’engagement pour l’exécution des résolutions qui se dégageront de ces assises ?

Comme vous l’avez souligné, Son excellence, le président de la République qui a reçu le rapport de synthèse depuis quelques semaines en donnera les orientations. Ne bousculons pas son agenda. Attendons le moment opportun. Mais ce qui est sûr en attendant, il a donné la tendance depuis Timbedra, au Hodh El Charghi où il effectuait une visite, en réaffirmant son appel aux mauritaniens toute position partisane confondue de saisir l’opportunité du dialogue national inclusif annoncé pour en faire un creuset, où toutes les parties prenantes renouvellent et renforcent leurs engagements autour de l’intérêt national au service de la République. Ce message à lui seul est fondateur d'un grand espoir sur son engagement et sa détermination sans faille pour le Dialogue, en rappelant comme souligné plus haut que rien ne l'engage à le faire si ce n'est sa volonté de promouvoir une Gouvernance inclusive par laquelle chaque citoyen se sent concerné dans la gestion des affaires républicaines . D'où également le sens de son message fort depuis Nbeikit Lahwach lors de sa visite dans le Hodh El Charghi, rappellant la primauté de la Citoyenneté sur toute forme d'appartenance à la Nation/ la République.

Propos recueillis par Dalay Lam