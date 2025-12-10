Un homme particulièrement méchant tomba, un jour, grièvement malade. Une femme qui n’avait pas échappé à ses médisances le croisa dans la rue après son rétablissement. « J’ai pensé être victime d’un empoisonnement », lui révéla-t-il. « Tu t’es donc mordu la langue », lui répondit-elle. Combien de journalistes (ou de ceux qui prétendent l’être), de chroniqueurs, de bloggeurs et de simples personnes adeptes des réseaux sociaux ont du poison à la place de la langue ? Combien de simples citoyens ou de fonctionnaires ont fait les frais de ces « chasseurs de tête » et ont été jetés ainsi en pâture à l’opinion, pour des faits souvent loin de la réalité ? Combien d’autres ont été diabolisés sur la base d’accusations erronées où le règlement de comptes se sent à plein nez ? La situation a, en effet, atteint un tel degré de pourrissement que l’État ne peut plus rester les bras croisés. Certes il existe déjà une loi sur la cybercriminalité mais il faut l’affiner et y introduire de nouvelles sanctions, de façon à décourager ceux qui ont fait de la calomnie leur gagne-pain. Ce n’est parce que la loi dépénalise les délits de presse qu’il faut s’engouffrer dans la brèche et considérer que la liberté d’expression n’a pas de limites. Ne dit-on pas que ‘’la liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres’’ ? L’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 n’énonce-t-il pas que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ? Des citations que devraient méditer ces « justiciers » des temps modernes. Avant qu’il ne soit trop tard…

Ahmed ould Cheikh