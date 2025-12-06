Kinross Tasiast organise une journée d’engagement média à Nouakchott pour renforcer la transparence et le dialogue avec la presse mauritanienne

Nouakchott, Mauritanie – 6 décembre 2025 – Kinross Tasiast Limited S.A. (TMLSA) a organisé une journée d’engagement média ce vendredi 5 décembre 2025 à Nouakchott, visant à renforcer le dialogue avec les médias nationaux et à mettre en avant les contributions économiques, sociales et communautaires de Tasiast en Mauritanie. Cette rencontre fait suite à la visite de presse du site minier organisée plus tôt dans la semaine, offrant ainsi aux journalistes une vision complète de la mine de Tasiast.

Réunissant vingt-cinq journalistes ainsi que plusieurs responsables des départements clés de l’entreprise, la session a débuté par une présentation générale de Kinross Tasiast et de son histoire en Mauritanie, donnée par M. Baba Salihi, Vice-Président des Relations Extérieures.

M. Mahmoudy Kemal, Directeur des Relations Extérieures, a ensuite présenté les principales réalisations du projet, son rôle dans l’économie nationale ainsi que la solidité des liens avec les autorités locales et nationales. Avec plus de 4 000 employés directs et indirects et des paiements au gouvernement totalisant 1,44 milliard de dollars entre 2010 et 2024 (dont 185,9 millions de dollars en 2024) ainsi que 3,1 milliards d’achats auprès de fournisseurs mauritaniens sur cette même période (dont 225,8 millions de dollars l’an dernier), Tasiast est le premier contributeur du secteur privé au budget de l’État.

Mme Hapsatou Bal, Directrice des Relations Communautaires, a également présenté des informations sur le Fonds de Tasiast, qui a financé, depuis 2024, des projets sociaux dans les régions de l’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou grâce à un engagement de 6 dollars par once d’or produite. Elle a détaillé les projets déjà réalisés, ceux en cours ainsi que les initiatives récemment approuvées. Dans ce cadre, Kinross Tasiast a contribué à hauteur de 650 000 USD à la construction d’une nouvelle école à Akjoujt, comprenant six salles de classe, ainsi qu’à la construction de 11 nouvelles salles de classe dans sept écoles de l’Inchiri, portant à 17 le nombre total de salles de classe entièrement équipées dans la région. Parmi les autres projets soutenus par le Fonds de Tasiast figurent également l’aménagement d’un marché et d’un abattoir à Benichab. Par ailleurs, trois nouveaux projets ont été approuvés pour la région de Dakhlet Nouadhibou et seront mis en œuvre dans les mois à venir.

À cette occasion, le Vice-Président des Relations Extérieures, M. Baba Salihi, a déclaré :

« La transparence, le dialogue et le partenariat sont au cœur de notre manière de travailler. Cette rencontre avec les médias nous permet de partager nos résultats de manière claire, d’entendre leurs attentes et de renforcer une relation fondée sur la confiance. Notre engagement envers la Mauritanie est durable, et il se reflète dans nos investissements, nos pratiques et les projets que nous menons aux côtés des communautés. »

L’événement s’est conclu par une session ouverte de questions-réponses, permettant aux journalistes d’échanger directement avec les responsables des départements concernés. Cette journée reflète l’engagement continu de Kinross Tasiast en faveur de la transparence, du dialogue et du développement durable en Mauritanie.

