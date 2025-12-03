Nouveau DG Maghreb et Afrique de l’Ouest pour TETRA PAK

Haithem Debbiche est nommé Directeur Général Maghreb/Afrique de l’Ouest pour TETRA PAK, une multinationale opérant dans le domaine de l’industrie laitière, présente dans plus de 160 pays à travers le monde, annonce un communiqué de presse rendu public mardi.

Titulaire de la station de Directeur Général « Afrique de l’Ouest » depuis 2024, il prend le relai de Laurent Rodier pour la région « Maghreb « et du galon, en devenant le patron de toutes les 2 zones Afrique de l’Ouest et Maghreb, informe le communiqué de presse.

Diplômé de l’université de Paris Sorbonne, et fort de 21 ans d’expérience chez TETRA PAK, Haithem Debbiche a occupé diverses fonctions stratégiques au sein de l’organisation et joué un rôle clé, dans le développement des activités et des relations avec les partenaires dans les régions Afrique de l’Ouest et Maghreb.

Avec 20 ans d’exercice dans le Maghreb, Haithem Debbiche a dispose d’une vaste expérience, d’une connaissance approfondie de l’environnement, notamment de ses caractéristiques.

Réagissant à sa nomination, le nouveau DG « TETRA PAK » pour l’Afrique de l’Ouest le Maghreb, déclare « je suis honoré et heureux de renouer avec les équipes de nos partenaires du Maghreb. Afrique de l’Ouest et Maghreb, Représentent un marché à fort potentiel.

Poursuivre le développement de solutions alimentaires innovantes et sures sur ce marché, et avec Nos clients, est ma priorité. Grâce à l’expertise mondiale de TETRA PAK et à nos équipes, nous continuerons avec nos partenaires, à répondre aux besoins actuels des consommateurs et à anticiper les produits du futur ».

Dans une dynamique historique d’innovation depuis 70 ans, TETRA PAK met au service de ses clients une expertise mondiale en fourniture d’équipements, de solutions, de traitement et de conditionnement pour les aliments.

Une proximité locale qui permet une disponibilité continue de ses experts et de ses services en toutes circonstances.

Engagée dans l’objectif « de rendre la nourriture sûre et accessible, TETRA PAK fournit des systèmes de production alimentaire avancés à plusieurs centaines de millions de consommateurs à travers le monde.

Cette multinationale présente dans plus de 160 pays, est animée par 24.000 employés dévoués au service des clients et des partenaires ».

Amadou Seck