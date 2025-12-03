Kinross Tasiast accueille une délégation de médias mauritaniens pour une visite de son site minier

décembre 2025 – Kinross Tasiast Limited S.A. (TMLSA) a accueilli hier huit médias nationaux pour une visite de presse de ses opérations minières. Cette initiative, désormais un événement régulier, reflète l’engagement constant de l’entreprise en faveur de la transparence et du dialogue ouvert avec ses parties prenantes.

Au cours de la journée, une cohorte de neuf journalistes francophones et arabophones a découvert plusieurs installations stratégiques des opérations de Tasiast. Après un accueil officiel et un briefing sur la sécurité assurés par le Vice-Président et Directeur Général Adjoint, M. Jaylem Manhas, le groupe s’est rendu au poste d’observation de la mine à ciel ouvert, accompagné de l’équipe des services techniques - miniers.

La délégation a ensuite visité l’usine de traitement, où le minerai est concassé, broyé puis préparé pour l’extraction de l’or. Les journalistes ont notamment pu observer le broyeur semi-autogène (SAG) d’une capacité de 24 000 tonnes par jour, l’un des plus grands au monde. Mis en service en 2023 dans le cadre du projet d’expansion Tasiast 24k, cet équipement a permis d’augmenter la capacité de production et de prolonger la durée de vie de la mine.

Après une pause déjeuner, la visite s’est poursuivie au Tasiast Team Village. Ce complexe offre aux employés des espaces résidentiels modernes ainsi que des infrastructures dédiées au bien-être et à l’équilibre de vie, parmi lesquelles des installations sportives variées, des salles de sport, des courts de squash, des terrains de football et de basket-ball, des espaces verts et un réfectoire central. Les journalistes ont également découvert le Ladies’ Lounge, un espace de détente et de réseautage dédié spécifiquement aux femmes travaillant à Tasiast.

Le groupe a ensuite visité le centre médical de Tasiast, qui a élargi son offre depuis 2024 en y intégrant des services dentaires et gynécologiques réguliers. La visite s’est achevée par une présentation de l’Équipe d’intervention et de secours, chargée de la prévention des risques, de la formation du personnel et de la gestion rapide des situations d’urgence.

S’exprimant à propos de cette initiative, M. Jaylem Manhas, Vice-Président et Directeur Général Adjoint de Tasiast, a déclaré :

« Cette visite illustre notre volonté d’entretenir une relation ouverte et constructive avec les médias mauritaniens. En visitant nos installations et en observant nos standards opérationnels, les journalistes peuvent apprécier la rigueur, l’engagement en matière de sécurité et la détermination qui guident chaque étape de nos activités à Tasiast. »

FIN