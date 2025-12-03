Mobilisation autour de Diomaye Faye à Nouakchott

Le mouvement « And Same-Président Diomaye » va à la conquête de la diaspora sénégalaise en Mauritanie, annonce un communiqué de presse. Cette stratégie se traduit par la mise en place d’une antenne à Nouakchott, sous la houlette du coordinateur Mamadou Gueye. Elle intervient «dans un contexte de renouveau politique, d’espoir national et de volonté populaire de rupture, qui s’aligne résolument sur la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont le leadership incarne aujourd’hui le dynamisme, la sobriété et l’intégrité, pour la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère», explique le document.

Ce mouvement affiche l’ambition « de soutenir le dynamisme politique impulsé par le président Diomaye Faye, mobiliser la diaspora autour d’une participation citoyenne responsable et constructive, créer un espace d’unité et de solidarité entre sénégalais vivant à l’étranger, encourager l’implication directe de chaque citoyen dans le processus de transformation nationale, promouvoir les valeurs de justice, d’équité, de transparence et de souveraineté portées par le nouveau Projet National ».

L’annonce de la naissance de ce mouvement à Nouakchott intervient dans un contexte de crise au sommet de l’exécutif au Sénégal, entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le premier Ministre, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, locomotive de la majorité.