ETER : « Le cap du premier anniversaire, et déjà au-delà des objectifs »

L’Établissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) est un Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Créé par le décret N° 148-2020 du 19 novembre 2020, sur décision du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Sa mission couvre l’entretien permanent et périodique du réseau routier national, la préservation du patrimoine, le désenclavement, la fixation des dunes ainsi que la réalisation de travaux d’urgence.

Sous la direction de M. Mohamed Mahmoud Oumar, l'ETER a entamé cette année une profonde mutation. Au cœur de cette refonte : une vision claire, une stratégie adaptée, une gestion rigoureuse et transparente et une efficacité opérationnelle. L'objectif est clair : redonner à l'établissement toute sa crédibilité auprès des acteurs financiers et des partenaires publics-privés, notamment via l’exécution du contrat-programme triennal, la réalisation des marchés et le respect du calendrier de remboursement des dettes.

Pour la sécurité et la facilité de déplacement des usagers entre les villes, l'ETER intervient sur les principaux axes pour réaliser des travaux d'entretien routier. Ces travaux comprennent la lutte contre l'ensablement, la réfection des chaussées (RTA), le renforcement des corps de chaussée et de la couche de roulement sur les routes bitumées, ainsi que l'entretien des ouvrages, des systèmes d'assainissement et des dépendances routières. Parallèlement, l'Etablissement prend en charge l'entretien périodique en milieux urbain et interurbain, et assure l'exécution du programme annuel de désenclavement des localités isolées.

C’est ainsi que l’ETER a achevé en 2025, la réalisation de la route Aioun-Tintane long de 70 km et assuré la réhabilitation de près de 50 km. A côté de cela, des travaux de réparation des nids-de-poule sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’une campagne continue de désensablement des principaux axes notamment:

· Nouakchott-Nouadhibou

· Nouakchott-Boutilimit

· Nouakchott-Béni Châab

· Atar-Tidjikja

· Nouakchott-Rosso

Sur le plan opérationnel au 31 octobre 2025, le taux de réalisation de l'ETER a atteint 87% avec un objectif affiché d'atteindre 100% d'ici le 31 décembre 2025.

-Sur le plan financier, L’ETER peut déjà s'enorgueillir de plusieurs acquis significatifs. On peut notamment citer des économies de prés de 800 millions de MRO, résultat conjugué d'une réduction des charges financières et d'une baisse des coûts grâce aux Centrales d'achat. Cette rationalisation des achats a non seulement sécurisé les approvisionnements mais a également réduit le coût des intrants de près de 30 %, générant ainsi des économies supplémentaires de 300 millions de MRO par an. Ce bilan positif témoigne d'une performance tant opérationnelle que financière.

Parallèlement, l’Etablissement a honoré ses engagements en épongeant plus de 3 milliards de MRO de dettes fournisseurs, couvrant ainsi l'intégralité des factures de 2022 et 2023, et près de 40% de celles de 2024. Cette gestion rigoureuse de sa dette lui a permis de regagner une crédibilité solide auprès de ses partenaires et sous-traitants. L'objectif stratégique est désormais de renforcer cette fiabilité et d'effacer les dettes restantes de 2024. Il a pour objectif de ramener son délai de paiement à moins de trois mois d'ici la fin de l'année.

Cette autonomie retrouvée face aux banques lui offre une nouvelle marge de manœuvre pour investir dans son capital humain, notamment via la formation, et pour consolider ses partenariats.

Sur le plan des ressources humaines: priorité a été donnée au paiement à temps des salaires, la mise en place d'un programme de formation et de motivation, ainsi que l'établissement d’un plan de carrière pour les employés. Pour la première fois, l'ETER a organisé trois sessions de formation destinées au renforcement des capacités de son personnel.

La reprise effective des activités de production sur tous les chantiers s'accompagne d'un respect rigoureux des engagements envers les maîtres d'ouvrage. Cet élan opérationnel est renforcé par l'acquisition d'une centrale d'enrobé et d'un concasseur de dernière génération, ainsi que par la rationalisation des procédures autour de processus clairs et simplifiés.

Un plan de restructuration des bases opérationnelles sur l'ensemble du territoire national est en cours de déploiement.

Des équipes conjointes du Ministère de l'Équipement et des Transports et de l’ETER sont déjà sur le terrain pour l'évaluation quantitative des Devis Programmes (DP) 2026.

Ainsi, l'ETER restera le bras séculaire du Ministère de l'Équipement et des Transports pour la concrétisation en matière d'infrastructures routières du programme de Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani : « Mon ambition pour la Patrie ».

