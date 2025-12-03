L’enquête de haute facture réalisée par le site Madar, sur la gestion de l’aéroport de Nouakchott par la société Afroport et dont nous publions cette semaine de larges extraits, montre à quel point certaines entreprises étrangères implantées en Mauritanie foulent des pieds notre législation. Particulièrement lorsqu’il s’agit de déclarer leurs revenus réels et payer les impôts en conséquence. Se prévalant d’une exonération fiscale fictive, cette société refuse, malgré sept années d’activité continue et des recettes mirobolantes, de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du fisc. Et, jusqu’à présent, personne n’a pu l’y contraindre. Elle doit avoir une sacrée protection…

Et que dire de la Mauritanian Copper Mines, la fameuse MCM qui exploite depuis quelques années les mines de cuivre (et d’or) d’Akjoujt, pollue l’environnement de la région et fraude la Mauritanie et le fisc ? C’est la Cour des comptes qui a découvert le pot aux roses. Dans son dernier rapport, cette institution de contrôle lève, en effet, un coin du voile sur certaines pratiques peu orthodoxes de cette entreprise qui encaisse, chaque année, des millions de dollars dans une opacité totale par un subterfuge des plus simples : l’absence totale de prise en compte des revenus générés par l’argent (le minerai) associé aux lingots d’or produits par la société. Selon le rapport, la proportion de ce métal contenue dans les lingots d’or exportés varie entre 3 et 12%.

Pourtant, ni la convention signée avec l’État en 2004, ni l’avenant du 15 Juillet 2021 ne prévoient de mécanisme permettant de déterminer le sort de cet argent ni d’en comptabiliser la valeur. À qui la faute ? À la société qui s’est engouffrée dans la brèche laissée béante par des décideurs incompétents ? Ou à des négociateurs à qui avait été confiée une tâche dont ils ne peuvent s’acquitter convenablement ? Un redressement fiscal peut toujours permettre de rattraper une partie de cet argent perdu. Messieurs les inspecteurs des impôts, à vos calculettes !

Ahmed ould Cheikh