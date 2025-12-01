Le maire de Sebkha rend visite aux personnes arrêtées dans les commissariats

Le dimanche matin (30 novembre), le maire de Sebkha, M. Bâ Ismaila, a fait le tour des commissariats de Sebkha où sont gardés certains concitoyens suite à des manifestations, le 28 novembre. L’objectif, explique-t-il, était de s’enquérir, de visu, de la situation des personnes arrêtées et gardées à vue dans les commissariats de sa circonscription. A cette occasion, renseigne-t-il, il a rencontré et échangé avec ces concitoyens sur leurs conditions dans les lieux de détention. Il s’agit, souligne Bâ Ismaila, de Mariam Bocar Sy détenue au commissariat central de la Moughataa et deux autres au niveau du commissariat 3, de Moctar Gourmo Ndiaye et Boudalaye Diomassi. Tous ont affirmé être bien traités et n’ont eu à subir aucune brimade de la part de la police, indique le maire avant d’ajouter que la sœur aînée de Mariam Bocar Sy lui a rendu visite en sa présence et qu’elle a pu constater que sa sœur n’a subi aucune violence ou maltraitance.

A la fin de sa visite et les échanges avec les autorités compétentes, le maire a demandé la libération des personnes arrêtées afin de leur permettre de rentrer chez elles et retrouver la chaleur familiale. Un geste qui contribuera à apaiser les esprits, conformément à la vision du président de la République, selon lui.