Inauguration du nouveau siège de la BFI: Un pas décisif vers une banque moderne et centrée sur le client

La Banque de Financement et d’Investissement (BFI) a inauguré, le mercredi 26 Novembre à Nouakchott, son nouveau siège, un édifice moderne situé au 98 Îlot M, Avenue Cheikh Bouddah ould Bousseïry, dans la commune de Tevragh Zeïna. Placée sous la présidence du gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Mohamed Lemine ould Dhehby, la cérémonie a réuni, autour du président du Conseil d’administration de la BFI, Brahim Ahmed Salem Ghadda, un large éventail de personnalités : autorités administratives, élus, diplomates, opérateurs économiques et partenaires techniques et financiers.

Un siège à la hauteur des ambitions de la BFI

Avec ce nouveau siège, la BFI confirme une stratégie de proximité et de développement accéléré, tournée vers les entreprises, les particuliers et les institutions. Conçu selon les standards internationaux en matière de sécurité, d’efficacité énergétique et d’accessibilité, le bâtiment intègre l’ensemble des directions stratégiques de la banque : commerciale, risques, conformité, informatique, financière et digitale. L’édifice abrite également une agence dédiée aux entreprises, des espaces de conseil et des guichets automatiques opérationnels 24h/24 et 7j/7. Une infrastructure électrique redondante, un système de sécurité basé sur la reconnaissance faciale, une climatisation intelligente et un dispositif anti-incendie automatique témoignent de l’orientation high-tech du nouveau siège.

Des services modernisés et une offre digitale en expansion

Lors de son allocution, le directeur général de la BFI, Sidi Mohamed Boullah Chérif, a souligné que l’ouverture du nouveau quartier général marque «une étape cruciale dans le processus de modernisation du système financier national ». Il a rappelé que la banque entend jouer un rôle central dans le financement des entreprises, des institutions publiques et des particuliers, à travers des solutions innovantes et conformes aux meilleures pratiques internationales. La BFI mise particulièrement sur la digitalisation de ses services, avec le développement de produits tels que BFI Cash, une future application mobile qui permettra des transactions rapides, sécurisées et accessibles partout dans le pays. Ce service s’ajoute aux solutions existantes destinées à renforcer l’inclusion financière, une priorité partagée avec la BCM.

Un levier pour la modernisation du secteur bancaire

Le maire de Tevragh Zeïna, Taleb ould Mahjoub, a salué un « ajout qualitatif » pour la commune, mettant en avant l’impact attendu en matière d’emploi, de dynamisme économique et de confiance dans les services financiers. Le délégué général de l’Association Mauritanienne des Professionnels des Banques (APBM), El Hanchi ould Mohamed Saleh, a rappelé que le secteur bancaire national a connu, ces dernières années, des avancées majeures, notamment grâce aux réformes structurelles pilotées par la BCM : modernisation du marché de change, lancement de la compensation électronique, amélioration du cadre législatif et renforcement des mécanismes d’inclusion financière. Selon lui, ce nouveau siège est un des fruits de cette dynamique.

Un symbole de confiance et d’investissement durable

Affiliée au groupe WAFA Holding et active depuis 2017, la BFI ambitionne de devenir la banque islamique moderne de référence en Mauritanie. Elle affirme son engagement dans la sécurité des opérations, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi que dans le soutien aux initiatives économiques structurantes. La cérémonie d’inauguration s’est conclue par une visite guidée du bâtiment, permettant aux invités de découvrir un siège qui combine architecture moderne, technologies de pointe et espaces pensés pour améliorer l’expérience des usagers. Avec ce nouveau site, la BFI pose un jalon important dans sa stratégie d’expansion, tout en contribuant à la transformation du paysage bancaire mauritanien vers davantage d’efficacité, de digitalisation et de proximité avec le client.

Thiam Mamadou