Le COVICIM adhère au processus de règlement du passif humanitaire

Au cours d’une conférence de presse, tenue non loin du carrefour Kossovo (Riyad), le collectif des orphelins des victimes civils et militaires 1986 -1991 déclare être en phase avec le processus de règlement du passif humanitaire en cours et salue la décision du président de la République pour son engagement.

Dans un discours lu par le secrétaire général, le collectif soutient les organisations mandatées pour débattre de la question avec le gouvernement ; il s’agit notamment du CCRM, du CCVE et du CCRM Europe – USA. Le Sg du collectif explique le soutien par le souci de contribuer à la paix et à la stabilité du pays. Le collectif reconnaît que de graves exactions ont été commises sur les militaires et les civils de la communauté négro-mauritanienne mais que faute de justice pénale, il a opté pour le dialogue, convaincu que la vérité, la justice et la réconciliation nationale et la cohésion sociale sont les chemins possibles pour bâtir un avenir commun et durable. Pour les orphelins, le processus enclenché repose sur la justice transitionnelle, la mémoire, la cartographie précise des violations permettant de documenter, comprendre et réparer. Les quatre points sont contenus dans la feuille de route, fruit de négociations, depuis 2022, entre les différentes organisations représentatives des ayant droits des victimes, des rescapés …

Mais le collectif insiste sur la nécessité de mettre en place une véritable commission constituée de victimes ainsi que des notables et dotée de moyens pour entre autre, veiller au respect des engagements pris, suivre la mise en œuvre des décisions, assurer la transparence, la vérité et l’équité, accompagner les familles et les survivants, encadrer le travail de mémoire et de cartographie. Cette commission est pour le collectif une garantie pour une réconciliation et une justice durable.

Signalons que cette conférence de presse dirigée par le président de COVICIM, Abou Gueye s’est tenue en présence du président du CCRM, N’Gaidé Aliou Moktar, le président et le secrétaire général de COREMI Demba Sylla et Sall Abdallahi, de la présidente des veuve Aissata Diallo… Elle entre dans le cadre de la commémoration de la fête de l’indépendance, le 28 novembre. Outre la conférence de presse, le COVICIM a organisé dans la matinée, une séance de lecture du Saint Coran pour le repos des 28 militaires pendus à Inal, dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990.