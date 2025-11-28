Star Oil Mauritanie célèbre le 28 Novembre

C’est dans la grande salle de réunion au siège de la société que Star Oil Mauritanie a décidé de célébrer ce jeudi 27 novembre à sa façon la fête de l’indépendance nationale. Parée des couleurs nationales, la salle a refusé du monde. Tout le personnel de l’entreprise, habillé aux couleurs nationales y compris le directeur général, a été convié à participer à ce moment de communion. Après la lecture de versets coraniques, suivis de l’hymne national, le PDG de la société Tidiani Ben Alhoussein a pris la parole pour souhaiter joyeuses fêtes à tous les employés et à travers eux à tout le peuple mauritanien, au président de la République et à son gouvernement. ‘’La fête que nous célébrons aujourd’hui est un événement particulier. C’est, en effet, en ce jour que notre pays a vu le jour et pour ceux, comme moi, qui ont connu la colonisation et ceux qu’elle a fait endurer à nos peuples, on ne peut qu’être fiers de ce que les pères fondateurs ont réalisé dans un environnement extrêmement difficile’’, dira-t-il. Et d’ajouter : ‘’Contrairement à d’autres, la colonisation ne nous rien laissé et notre pays était convoité de partout. Nous l’avons pourtant bâti et ce que nous avons fait en quelques décennies mérite d’être signalé et applaudi.’’

Le PDG a ensuite procédé à la coupure du gâteau commandé pour l’occasion que les employés ont partagé dans la joie et la bonne humeur.