Passif humanitaire : le FONADH exige vérité et justice avant indemnisation

Le Forum des Organisations Nationales de Droits Humains en Mauritanie (FONADH) appelle l’État à ne pas se limiter à une simple indemnisation financière des victimes du passif humanitaire, mais à engager un véritable processus de justice transitionnelle garantissant la vérité, la reconnaissance des responsabilités et la réparation.

Pour le FONADH, aucune réconciliation durable n’est possible sans la lumière sur les graves violations des droits humains, notamment les événements tragiques de 1989-1991, dont la pendaison de 28 soldats à Inal.

Le Forum demande un dialogue inclusif, un mécanisme indépendant et transparent, et l’implication directe des victimes, afin de tourner définitivement cette page douloureuse de l’histoire nationale.