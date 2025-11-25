Dissémination d’un rapport de la BM sur la croissance et l’emploi

Les locaux de l’académie diplomatique du ministère des affaires étrangères ont abrité une journée de dissémination d’un rapport de la Banque Mondiale (BM), sous le titre « au-delà des industries extractives : libérer le potentiel de la Mauritanie pour une croissance durable, inclusive et résiliente» mardi.

Une manifestation organisée en présence de plusieurs directeurs issus de différents départements ministériels et des acteurs du secteur privé.

Ce document dégage l’enjeu « de la diversification de l’économie, comme un levier clé pour une croissance durable en Mauritanie, pour accéder au statut de Pays à Revenu Intermédiaire Supérieur (PRIS) à l’horizon 2050 ».

Ibou Diouf, représentant résident de la Banque Mondiale (BM), explique que « ce rapport propose un cadre analytique pour accompagner les efforts du gouvernement en vue de créer les conditions d’une croissance plus inclusive, durable et résiliente».

Le document rappelle les performances de l’économie mauritanienne sur les 2 dernières années, avec une croissance moyenne de 3,5% et « la nécessité d’élargir sa base productive, pour stimuler la participation au marché du travail, actuellement inférieur à 50%. Il identifie un potentiel significatif dans les secteurs complémentaires aux industries extractives tels que l’agriculture, la pêche, l’énergie et le numérique».

Keiko Miwa, directeur de la division Cap Vert, Mauritanie, Sénégal, Gambie et Guinée Bissau au sein de la Banque Mondiale, estime que « la Mauritanie dispose des atouts nécessaires pour réussir sa transformation économique. Avec ses richesses minières, s’ajoutent de nouvelles frontières : transformer l’abondance solaire en énergie compétitive, valoriser les terres agricoles en chaînes agroalimentaires modernes, et convertir la connectivité numérique en services à haute valeur ajoutée ».

Il faut ajouter à ces atouts le dynamisme du secteur privé.

Le rapport de la Banque Mondiale (BM) identifie «3 clés pour une croissance inclusive et durable : le renforcement du capital humain et des infrastructures, l’amélioration du cadre réglementaire et la promotion du secteur privé ».

Cet objectif de diversification de l’économie doit être articulé autour de 5 réformes: « éducation de la petite enfance, gestion foncière, mise à niveau du Code du Travail, politique de concurrence et développement des compétences (STEM) ».