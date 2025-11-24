Tensions communautaires à Haayre Golleere: une nouvelle flambée de violences éclate dans la région de Wallonie

Une nouvelle altercation violente a éclaté ce matin, dimanche 23 novembre 2025, à Waalo, dans la localité de Haayre Golleere, opposant les habitants Peuls du village et les Haratines de la région. Le bilan provisoire fait état d'au moins six blessés graves dont deux fracturés aux jambes.

Selon un ressortissant de Hayré Golleré, les blessés ont été évacués vers le centre hospitalier de Boghé après avoir reçu les premiers soins à Bababé.

Cet incident s'inscrit dans un cycle de tensions récurrentes liées à des disputes foncières et à l'accès aux ressources dans cette zone agricole. Selon des témoins oculaires, deux pères de famille, Samba Diallo et Sileye Penda Thiatel, ont été attaqués et frappés par des individus alors qu'ils se trouvaient dans leurs champs.

Ces violences soulignent l'urgence d'une médiation pérenne dans la région de Waalo. L'année passée, une dispute majeure avait déjà éclaté entre ces mêmes communautés, suivie d'une réunion de médiation à Bababé. Malgré cela, les tensions persistent. " Ces altercations entre villageois peulhs et harratines sont récurrentes mais l'administration tarde à réagir afin de régler ce problème une bonne fois pour toute ", déplore un habitant de la région.

Selon Ali M'Bareck, un habitant de la région : "ces terres ont été cédées aux Haratines par l'Etat lors des évènements de 1989 et depuis lors ces batailles surgissent à chaque fois qu'il faut cultiver. L'État doit trancher parce que c'est grâce à lui que nous avons eu possession de ces terres....il doit nous sommer de les abandonner ou nous maintenir dans le droit de cultiver".

Le chef du village de Haayre Golleere, Diallo Idriss, rappelle que les Peuls ont commencé à défricher et à cultiver ces champs depuis 1640 et demande la restitution de leurs terres. Les Haratines, quant à eux, cultivent ces champs depuis 30 ans, selon le nouveau préfet.

Haayre Gollere se trouve dans le département de Bababé et dans la commune de Hayré MBar.

La situation reste tendue, et les villages de la commune de Haayre Mbar appellent à une résolution pacifique du conflit.