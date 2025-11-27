Classement FIFA : Les Mourabitounes reculent après la fenêtre internationale de Novembre

Les Mourabitounes occupent désormais la 114ème place au classement mondial de la FIFA, avec un total de 1174,19 points, contre la 113ème position lors du classement d’Octobre. Ce recul intervient à la suite de la fenêtre internationale de Novembre, marquée notamment par une défaite concédée à Benghazi, face à la Libye (1-0), un résultat qui a pesé sur le compteur de points de la sélection nationale.

Les Mourabitounes en stage à Doha avant le barrage contre le Koweït

Les Mourabitounes ont atterri, à l’aube du dimanche 23 Novembre, à Doha où ils poursuivront leur préparation en vue du match de barrage de la Coupe Arabe face au Koweït, prévu mardi prochain. Avant leur départ pour le Qatar, les joueurs de la sélection nationale ont effectué une séance de récupération musculaire dans un centre médical spécialisé à Tunis. Encadrés par le staff technique et médical, ils ont suivi plusieurs protocoles de soins, dont un bain de glace via une machine de cryothérapie, afin d’accélérer la régénération physique après les séances d’entraînement intensives. Cette préparation spécifique vise à garantir une condition physique optimale aux joueurs, à l’approche de ce rendez-vous décisif pour la qualification.

Super D1 : le FC Nzidane renverse Nouakchott Academy (2-1)

Le FC Nzidane a décroché une précieuse victoire, le samedi 22 Novembre au stade Cheikha Boïdiya, face à la Nouakchott Academy, à l’occasion de la sixième journée du championnat national de Super D1. Les hommes de Modou Niang ont ouvert le score très tôt dans la rencontre, grâce à Gany Cheikh Sow à la 14ème minute, profitant d’un moment de flottement défensif adverse. Une entame idéale qui leur a permis de prendre l’ascendant psychologique sur leurs adversaires. Au retour des vestiaires, la Nouakchott Academy a réagi avec détermination. Elle a été récompensée par l’égalisation signée Samba Niass (48’), d’une frappe précise qui n’a laissé aucune chance au gardien. Longtemps disputée, la rencontre a finalement basculé en faveur du FC Nzidane dans les dernières minutes. Ekbade Mohamed Salem a inscrit le but de la victoire à la 83ème minute, concrétisant la domination de son équipe dans le dernier quart d’heure. Grâce à ce succès, le FC Nzidane confirme sa bonne dynamique dans ce début de saison, tandis que la Nouakchott Academy devra rapidement se ressaisir pour éviter de perdre du terrain au classement.

Super D1 (6ème journée) : L’AS Douanes et l’AS Pompiers se neutralisent

L’AS Douanes et l’AS Pompiers se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0), le jeudi 20 Novembre au stade Cheikha Boïdiya, à l’occasion de la 6ème journée du championnat national de Super D1. Dans une rencontre disputée mais pauvre en occasions franches, les d eux formations n’ont pas réussi à faire sauter les verrous défensifs, malgré une intensité de jeu soutenue tout au long des quatre-vingt-dix minutes. Ce résultat permet à l’AS Douanes de conserver sa place de leader avec 14 points au compteur. De son côté, l’AS Pompiers dirigée par Sidi Mohamed Abdellahi reste solidement installée à la deuxième place avec 11 points.

Super D1 : Nouakchott King’s et le FC Tevragh Zeïna se neutralisent

Le Nouakchott King’s FC et le FC Tevragh Zeïna se sont quittés sur un score de parité (1-1), le vendredi 21 Novembre au stade Cheikha Boïdiya, lors de la 6ème journée du championnat national de Super D1. La rencontre a démarré sur un rythme intense, avec une équipe de Nouakchott King’s plus entreprenante dans les premières minutes . Cette domination a été récompensée dès la 11ème minute, grâce à une réalisation de Mohamed M’Bareck, qui a ouvert le score après une belle action collective. Mené, le FC Tevragh Zeïna a progressivement repris le contrôle du jeu, en multipliant les offensives et en mettant la pression sur la défense adverse. Cette insistance finira par payer à la 55ème minute, lorsque Naji Sidi Noueïjem a remis les deux équipes à égalité d’une frappe précise, relançant totalement la rencontre. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre en seconde période, le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final. Ce nul permet aux deux formations de repartir avec un point chacune, dans un championnat qui s’annonce déjà disputé et très ouvert, après six journées.

Super D1 : l’Inter Nouakchott et l’ASC Police font jeu égal

L’Inter Nouakchott et l’ASC Police ont partagé les points, le dimanche 23 Novembre au stade Cheikha Boïdiya, à l’occasion de la sixième journée de la Super D1 2025-2026. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1) au terme d’une rencontre disputée et équilibrée. L’ASC Police a ouvert le score dès la 22ème minute grâce à Dedde Salihye, opportuniste dans la surface après une phase bien construite sur le flanc droit. Mais l’Inter Nouakchott a rapidement réagi. Huit minutes plus tard (30’), Abdel Aziz Diop a remis les pendules à l’heure en inscrivant le but égalisateur, concluant une action collective bien menée. La seconde période a été marquée par une intensité constante, avec plusieurs occasions de part et d’autre, sans que l’une des deux équipes ne parvienne à faire la différence. Les défenses ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce match nul, l’Inter Nouakchott et l’ASC Police repartent chacune avec un point, dans un championnat toujours aussi serré en ce début de saison.

Camp de basketball féminin : le sport au service de la lutte contre la cyberviolence

Nouakchott abritera, du 28 au 30 Novembre 2025 à la Maison des Jeunes de Nouakchott, un camp de basketball féminin placé sous le signe de la lutte contre la violence numérique à l’égard des femmes et des filles. Organisé par la Fédération mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM), en partenariat avec plusieurs institutions sportives et organisations engagées dans la protection des droits des femmes, l’événement se veut à la fois sportif, éducatif et citoyen, autour du slogan : « Tu n’es pas seule ! Ensemble, mettons fin à la violence digitale ».

Un sport engagé pour une cause sociale majeure

Au-delà de la compétition, ce camp vise à sensibiliser les jeunes filles aux dangers de la cyberviolence et à promouvoir un environnement numérique plus sûr et respectueux. Décliné en arabe, français et anglais, le message central appelle à une mobilisation collective contre les abus en ligne : harcèlement, chantage, diffamation ou atteintes à la vie privée. À travers le basketball, les organisateurs entendent transmettre des valeurs de solidarité, de confiance en soi et d’autonomisation des jeunes sportives. Le camp réunira quatre équipes féminines : Jeunes Talents, ASC SNIM Nouadhibou, Sélection de Boghé et Sélection de Rosso. Ces formations s’affronteront dans le cadre d’un mini-tournoi organisé sur trois jours.

Le programme des rencontres

La compétition se déroulera selon le calendrier suivant, toutes les rencontres étant programmées à la Maison des Jeunes de Nouakchott (ISJS). Vendredi 28 Novembre 2025 – 1ère journée, 18h00 : Jeunes Talents vs Sélection de Boghé ; 20h00 : ASC SNIM Nouadhibou vs Sélection de Rosso. Samedi 29 Novembre 2025 – 2ème journée, 18h00 : Sélection de Rosso vs Jeunes Talents ; 20h00 : Sélection de Boghé vs ASC SNIM Nouadhibou. Dimanche 30 Novembre 2025 – 3ème journée, 18h00 : Sélection de Boghé vs Sélection de Rosso ; 20h00 : Jeunes Talents vs ASC SNIM Nouadhibou. Les équipes sont convoquées une heure avant chaque rencontre, conformément aux indications du calendrier officiel.

Un rendez-vous sportif et citoyen

Ce camp de basketball féminin s’inscrit dans une dynamique de promotion du sport comme outil de changement social. Il met en lumière le rôle du sport dans la sensibilisation aux problématiques contemporaines, notamment la protection des femmes et des filles dans l’espace numérique. Durant les trois jours, des activités parallèles, notamment des sessions de sensibilisation et d’échanges autour de la cyberviolence, sont également prévues avec la participation de partenaires internationaux et nationaux engagés dans la promotion des droits humains et de l’égalité des genres. Nouakchott s’apprête ainsi à vibrer au rythme du basketball féminin, dans une ambiance de compétitivité, mais surtout de solidarité et d’engagement contre la violence sous toutes ses formes.

Nouakchott accueille les Championnats d’Afrique 2025 de pétanque

Nouakchott sera, du 21 au 29 Novembre 2025, le théâtre des Championnats d’Afrique de pétanque, un rendez-vous continental majeur qui réunira les meilleures délégations africaines autour des épreuves de tir de précision, tête-à-tête, doublette, triplette et de la Coupe des Nations. Les délégations sont attendues dès le vendredi 21 et samedi 22 Novembre, avec un accueil officiel suivi d’une réunion technique, le samedi à 18h00, marquant le lancement administratif de la compétition. Les rencontres sportives débuteront le dimanche, avec les phases qualificatives pour la Coupe du Monde, réparties sur plusieurs tours tout au long de la journée. La cérémonie officielle d’ouverture est programmée le même jour à 17h00.

Un programme dense jusqu’au 28 Novembre

Le lundi 24 Novembre sera consacré aux premières phases des compétitions en tête-à-tête, doublette et tir de précision, avec l’entrée en lice des premiers tours et les repêchages. Le mardi, les choses sérieuses commenceront avec les quarts de finale, demi-finales et finales dans plusieurs catégories, notamment en tir de précision, tête-à-tête et doublette. Les épreuves de triplette prendront le relais à partir du mercredi, avec les phases de poules et les tours éliminatoires, suivis, le jeudi, par les quarts de finale et demi-finales dans le cadre de la Coupe des Nations – Championnat d’Afrique.

Le point d’orgue interviendra le vendredi 28 Novembre, avec les finales du Championnat d’Afrique et de la Coupe des Nations, prévues respectivement à 10h30 et 18h00, avant une soirée de clôture officielle. Les délégations quitteront Nouakchott le samedi 29 Novembre 2025, mettant ainsi fin à une semaine intense dédiée à la promotion du sport-boules en Afrique. À travers cet événement, la Mauritanie confirme sa capacité organisationnelle et son ambition de s’imposer comme une destination sportive de référence sur le Continent.