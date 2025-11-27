Trois nouvelles filières des stupéfiants démantelées

Comme annoncé dans les colonnes de nos précédentes livraisons, le Commissariat spécial chargé de la lutte contre les stupéfiants a du sang neuf depuis presque un mois, avec la prise de fonction de son nouveau chef. Les agents de ce commissariat d'élite n'ont cessé de déployer sur le terrain un travail colossal visant à mettre la main sur des dizaines de dealers et distributeurs de drogue éparpillés un peu partout dans Nouakchott. Ces réseaux s'étaient ramifiés au cours de la présente année, certains quartiers – Mellah, Dar Naïm, Dar El Beïdha, Basra, notamment – carrément devenus des plaques tournantes de la drogue. Les enfants consomment la poudre blanche et les autres matières toxiques dans la rue au vu et au su de tous, en plein jour, tout comme la livraison de ces produits, les motos y jouant un important rôle...

Ces jours-ci, les éléments de l'anti-drogue ont pu démanteler trois réseaux de trafic de drogue et d'alcool. Le premier dirigé par deux femmes asiatiques dont la perquisition du repaire a permis de saisir une grande quantité d'alcool : 366 bouteilles de vin et 468 bouteilles de bière. Dirigé par un mauritanien secondé par des étrangers, le second importait et distribuait toutes sortes de drogue depuis des années. 3,5 kilogrammes de haschisch et 450 grammes de cannabis ont été saisis avec eux. Quant au troisième réseau, il était spécialisé dans la fabrication et la distribution de soum-soum. Le chef de cette filière et ses membres sont tous mauritaniens. Une grande quantité de fûts et bidons de cet alcool été saisie par les flics anti-stupéfiants.

Bagarre entre deux plantons

Un individu portant des égratignures au front entre soudain dans le commissariat d'El Mina 1. Il veut porter plainte contre un homme qui l’aurait agressé, affirme-t-il. On convoque l'intéressé qui se ne se présente que tardivement et, une fois interrogé, nie avoir même seulement touché ledit plaignant. « J’ai des témoins qui peuvent plaider mon innocence », soutient-il. La police finit par découvrir que les deux belligérants sont des plantons au palais de justice et le commissaire les renvoie aussitôt devant le cadi concerné. Les deux hommes se seraient chamaillés autour de divers formulaires administratifs qu'ils vendent à ceux qui veulent établir des documents auprès du tribunal...

Le couple escroc

Un jeune homme qui se baladait dans les quartiers populaires de Bouhdida a passé, dernièrement, un bien mauvais quart d'heure. Accosté sur le trottoir par une charmante jeune fille, il accepte de l'accompagner chez elle, pour « passer un moment agréable », lui a-t-elle susurré. Et, après avoir marché un peu, les voilà dans le lieu promis, une gazra constituée d'une cabane et d'une chambre. « Entre », lui dit-elle, « je suis célibataire et vis seule ici. » Notre Casanova vide ses poches, tandis que la jeune fille l'assure qu'il aura tout ce qu'il veut sans problèmes. Elle lui demande de ne pas se hâter car « rien ne les dérangera ». Il commence alors à manipuler tranquillement son téléphone, tandis qu'elle prépare les ustensiles pour le thé. Soudain, on tape à la porte et une voix d’homme ordonne d'ouvrir. « Nous sommes foutus ! », lance-elle, affolée. « C’est qui ? », demande le jeune homme. « C'est mon mari, il travaillait ce soir, je ne savais pas qu'il allait revenir ! », répond-elle précipitamment, avant de courir s'enfermer dans la cabane.

Fou de colère, le nouvel arrivant entre dans la chambre. « Un homme avec ma femme ! », rugit-il, « Je vais te tuer, salopard ! », en mettant un couteau à la gorge du jeune homme. « Excuse-moi cette fille m'a appelé dans la rue pour m'emmener ici et a juré être célibataire ! – Non, c'est n'est pas une raison pour pénétrer chez autrui. Je vais bien te battre avant de t'embarquer à la police ! ». Le jeune continue à implorer le pardon et le « mari » – en fait, « pseudo-mari », bien sûr… – fait une proposition : « Donne-moi ton téléphone, ton boubou et le contenu de tes poches pour que je te libère ! ». Et voilà comment le tour est joué ! Le lendemain, la fille amène une nouvelle proie et s’emploie au même scénario. Malheureusement pour elle et son « conjoint », il s'agit d'un policier auquel la victime s'est confiée. Le couple escroc a été embarqué au commissariat. Le pseudo-mari est un récidiviste et sa copine une délinquante connue. Ils avaient ainsi réussi à déplumer plusieurs personnes.

Mosy