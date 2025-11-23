MCM : plus de 2,26 millions de tonnes de déchets et près de 18 000 tonnes de cuivre produites en 2025

La Mauritanian Copper Mines (MCM) a présenté ses dernières données techniques relatives aux déchets industriels et à la production minière pour l’année 2025, à l’occasion d’une visite de la commission parlementaire de l’Environnement et du développement durable sur ses sites. Selon la société, les déchets solides issus des opérations de traitement ont atteint environ 2,26 millions de tonnes au cours de l’année en cours, enregistrant toutefois une baisse par rapport aux exercices précédents. Les déchets pollués ont, quant à eux, varié entre 39 et 73 tonnes, tandis que les déchets non pollués ont atteint environ 155 tonnes. La société a également signalé l’enregistrement de plus de 100 000 conteneurs en plastique vides durant la même période.

Sur le plan de la production, MCM a indiqué que ses installations industrielles ont poursuivi leurs activités à un rythme stable. Le concasseur a traité environ 3,5 millions de tonnes de minerais sulfurés sur l’année. La production annuelle a atteint 17 792 tonnes de cuivre, 31 478 onces d’or et 558 657 tonnes métriques de magnétite. Les minerais sont ensuite traités dans l’usine de concentration pour produire des concentrés de cuivre et d’or, avec une teneur en cuivre pouvant atteindre 22 %, l’or étant intégré dans la production finale. Ces chiffres ont été présentés dans le cadre d’un échange avec la commission parlementaire qui s’est enquise des performances industrielles de la société ainsi que de l’impact environnemental de ses activités.