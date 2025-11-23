La plateforme « Aïn » traite 97 % des plaintes et met en évidence des dysfonctionnements persistants

Le gouvernement mauritanien a annoncé que la plateforme électronique « Aïn » a traité 97 % des plaintes et signalements enregistrés depuis son lancement l’année dernière, soit un total de 17 765 requêtes provenant de différentes villes et localités du pays. Dans un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres tenu mercredi à Nouakchott, l’Exécutif a souligné que la plateforme avait atteint l’un de ses principaux objectifs : permettre aux citoyens de suivre et de contrôler l’action du gouvernement et la qualité des services publics. Cette performance se reflète, selon le communiqué, dans l’importante adhésion des citoyens et le volume élevé des plaintes et signalements reçus à travers l’ensemble du territoire national.

Toutefois, le gouvernement a reconnu que le traitement de ces demandes a également permis de mettre en lumière l’existence de plusieurs dysfonctionnements et problèmes non résolus dans divers secteurs, qui nécessitent des solutions durables et structurelles. Présentant le bilan d’une année de fonctionnement de la plateforme, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l’Administration, monsieur Ahmed Salem ould Bedda, a indiqué qu’une série de mesures correctives et d’amélioration sera mise en œuvre afin de renforcer l’efficacité de « Aïn ». Ces mesures devraient, selon lui, constituer un levier important pour le développement et l’optimisation de cette plateforme numérique, devenue un outil central dans la relation entre l’administration et les citoyens.