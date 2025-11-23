Seyidna Ali ould Mohamed Khouna libéré après plus de trois mois de détention

La Chambre criminelle de la Cour suprême a accordé, le jeudi 20 Novembre, la liberté provisoire à l’ancien ministre et homme politique, monsieur Seyidna Ali ould Mohamed Khouna, après plus de trois mois de détention. Président du Parti de l’Alliance Démocratique actuellement en cours de fondation, Ould Mohamed Khouna avait été arrêté le 12 Août dernier dans son campement situé dans la wilaya du Hodh Ech Chargui, avant d’être transféré à Nouakchott où il a été incarcéré.

Dans un précédent communiqué, le collectif d’avocats de l’ancien ministre avait dénoncé une arrestation jugée illégale, affirmant que leur client ne faisait l’objet d’aucune mesure judiciaire en cours au moment de son interpellation. Ils ont rappelé qu’une mesure de contrôle judiciaire ordonnée le 26 Mai 2025, pour une durée de deux mois, était arrivée à expiration le 26 Juillet dernier et n’avait pas été renouvelée, ce qui rendait, selon eux, toute restriction de liberté incompatible avec la loi.

De son côté, le fils de l’ancien ministre avait vivement critiqué l’intervention des forces de sécurité dans une publication sur Facebook, qualifiant l’opération d’« enlèvement » et dénonçant l’action de ce qu’il a appelé la « police politique ». Seyidna Ali ould Mohamed Khouna est considéré comme proche de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz. Sa libération intervient dans un contexte politique et judiciaire suivi de près par l’opinion publique nationale.