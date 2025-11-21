« Sheraton Nouakchott » entre en service

Notre capitale étrenne un nouvel établissement hôtelier de haut standing (5 étoiles), situé au cœur du quartier résidentiel de Tevragh-Zeina.

En effet, Hôtel « Sheraton Nouakchott » une propriété de la Société des Grands Hôtels de Mauritanie (SGHM) et de la Société NationaleI Industrielle et Minière (SNIM), a été inauguré en grandes pompes jeudi soir, dans le cadre des activités marquant la célébration du 65é anniversaire de l’indépendance nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, de plusieurs hauts responsables et de nombreux invités, représentant la classe politique, le secteur privé et différents segments de la société.

Situé dans la commune de Tevragh-Zeina, vitrine de la capitale, ce nouveau réceptif hôtelier «apporte une touche architecturaled istinctive au centre ville de Nouakchott ».

Il s’agit d’un complexe de 6 étages, 164 chambres, 34 suites de luxe, 2 suites présidentielles, des bureaux d’accueil, desr estaurants, un centre de conférence doté d’une grande salle, avec une capacité d’accueil de 800 places, une deuxième salle de conférence de 150 places, 4 salles de réunion d’une capacité de 70 personnes chacune, des piscines, des salles de sports. Le nouvel établissement hôtelier offre 260 emplois.