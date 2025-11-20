Enjeu de la chaine des valeurs dans l’exploitation de l’or

En Mauritanie, il existe une exploitation artisanale de l’or dont le poids reste très marginal.

Ainsi, l’essentiel de l’activité dans ce domaine, est exercée par une multinationale étrangère, Kinross, société canadienne, qui exploite une mine au Nord, à travers Tasiast Mauritanie Limited, dont le PDG Paul Rolinson, a séjourné en Mauritanie, à l’occasion de la troisième réunion du Conseil Supérieur de l’Investissement, dont les assises se sont déroulées en début de semaine.

En marge de ces journées, le PDG de Kinross Tasiast a été reçu en audience par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Au menu des échanges, l’intégration des entreprises nationales dans la chaine des valeurs, dans le cadre de l’exploitation de l’or par l’entreprise Kinross/Tasiast, a été le principal sujet abordé au cours d’une audience, que le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a accordée au PDG de la multinationale canadienne, Paul Roulinson, mardi.

Cette entrevue s’est déroulée en marge de la troisième réunion du Conseil Supérieur de l’Investissement en Mauritanie.

Le président de la République et le PDG de Kinross « ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le secteur minier, soutenir la transformation locale des minerais, former des compétences nationales et intégrer les entreprises nationales dans la chaine des valeurs », selon l’Agence Mauritanienne d’Informations (AMI).

En Mauritanie, l’exploitation de l’or est un secteur clé de l’économie, avec la mine de Tasiast Mauritanie Limited, filiale de la canadienne Kinross, mais l’intégration des entreprises nationales dans la chaine des valeurs reste un défi majeur.