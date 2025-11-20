Littoral de Nouakchott : WACA et l’AJAL unissent leurs efforts contre l’avancée de la mer

Nouakchott a accueilli une journée de sensibilisation sur la préservation du littoral et la lutte contre l’avancée de la mer, organisée par l’Association des Journalistes Amis du Littoral (AJAL) en partenariat avec le projet WACA Mauritanie, sous le thème : « Protégeons notre littoral ! Luttons contre les brèches ».

Cette activité s’est tenue, ce jeudi 20 novembre, au niveau de la brèche située entre l’hôtel Sabah et Terjit, une zone particulièrement exposée à l’érosion côtière. Elle visait à renforcer la prise de conscience des populations riveraines et des usagers de la plage sur les dangers liés à la dégradation du littoral, notamment les effets des changements climatiques, la pollution plastique et la détérioration du cordon dunaire.

Intervenant à cette occasion, le coordinateur adjoint de WACA Mauritanie, M. Dia Abdoul, a salué l’initiative de l’AJAL, mise en œuvre malgré un calendrier chargé lié à l’exécution de la convention liant l’association au projet WACA. Il a souligné l’importance d’intégrer la dimension sensibilisation dans tous les efforts de protection de l’écosystème côtier, tout en mettant en avant le rôle central des journalistes dans cette dynamique.

« Les journalistes, acteurs avertis ayant bénéficié de plusieurs formations en renforcement de capacités, sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la vulgarisation des connaissances environnementales auprès des populations de la bande littorale », a-t-il déclaré.

M. Dia Abdoul a également réaffirmé l’engagement du projet WACA Mauritanie à accompagner durablement l’AJAL dans ses actions de terrain, saluant au passage le travail remarquable mené par l’association. Il a insisté sur le caractère opportun de cette opération, dans un contexte marqué par un regain d’intérêt des investisseurs pour le littoral de Nouakchott, appelant ainsi les journalistes à être à l’avant-garde des campagnes de sensibilisation sur les enjeux environnementaux.

La journée a été marquée par des communications animées par des experts en environnement et en gestion côtière, ainsi que par des échanges directs avec les utilisateurs de la plage. Ces discussions ont porté sur les impacts des déchets domestiques, la fragilisation du littoral et les risques liés à l’aggravation des brèches marines.

En clôture, M. Dia Abdoul a souhaité plein succès à cette initiative et appelé à une mobilisation collective pour une large sensibilisation en faveur de la protection du littoral de Nouakchott.