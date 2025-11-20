Des dizaines de chefs de villages et notables de la Commune de Boghé se sont donnés rendez-vous ce jeudi 20 novembre 2025 à la Mouqata’a pour manifester leur colère et leur ras-le-bol face à la recrudescence des cas de vols (de bétail surtout) dans toutes les localités de la contrée.

Selon les porte-paroles des manifestants reçus par le Hakem, les cas de vols de bétail sont devenus monnaie courante dans tous les villages de la commune. Les coupables sont généralement des fils du terroir qui bénéficient de certaines complicités. « Nous avons arrêté plusieurs fois des voleurs que nous avons conduits à la Brigade de gendarmerie ou au commissariat de police mais force est de constater que ceux-ci sont libérés dès leur défèrement devant le tribunal », disent-ils. Les victimes n’excluent pas de se faire justice si de tels actes se reproduisent.

Répondant à cette préoccupation exprimée par les notables, le chef de brigade de gendarmerie de Boghé et le Chef du corps urbain de la police, ont d’abord remercié les notables pour cette initiative citoyenne avant de déplorer le manque de collaboration des populations y compris les chefs de villages dans la traque des malfaiteurs. Ils ont ensuite souligné les pressions qui s’exercent sur les autorités sécuritaires et judiciaires pour la libération des voleurs. Il en est de même pour les plaignants qui finissent par retirer leurs plaintes. Si l’on en croit leurs propos, ce sont « les règlements à l’amiable » qui sont la cause des récidives.

Quant au Hakem de la Mouqata’a, M. Abdel Kader Ould Teyyib, il a d’abord vivement remercié les notables et chefs de village pour cet acte de citoyenneté et de civisme. Il a ensuite indiqué que le problème sécuritaire qu’ils viennent de poser fait partie des missions régaliennes de l’Etat. Il a également assuré que l’Etat veille sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a demandé aux populations de collaborer étroitement avec la police et la gendarmerie en leur fournissant en temps réel les informations qui leur permettront de mettre la main sur les coupables. Il a enfin rappelé que des comités villageois de veille ont été créés pour travailler avec les autorités dans ce domaine et a mis en garde contre toute tentative d’application de la loi du talion.