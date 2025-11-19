Nouakchott abrite une rencontre des banques du Maghreb

Nouakchott a abrité, lundi et mardi (17 et 18 novembre), la 19é session du sommet bancaire maghrébin et la 18é réunion de l’Assemblée Générale de l’Union des Banques Maghrébines.

Cet événement est placé sous le thème « pour un secteur bancaire maghrébin accélérateur des échanges commerciaux maghrébins et africains dans un contexte de mutations technologiques : opportunités et défis ».

Ces assises réunissent les acteurs des banques et institutions financières de l’espace Maghreb, avec l’objectif de discuter « de l’intégration bancaire et de la coopération économique régionale ».

Cette orientation soulève des aspects stratégiques: « l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, la transformation numérique et les paiements futurs, l’inclusion financière, le financement durable…. ».

Au terme des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations portant sur « le renforcement de la coopération entre les institutions financières et le secteur privé pour accélérer la transformation numérique de l’économie et développer des infrastructures financières numériques unifiées, l’établissement de systèmes financiers transparents », la coordination dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.