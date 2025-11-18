Boghé : Réunion de sensibilisation et de vulgarisation du Projet Navigation de l’OMVS

La Société de gestion et d’exploitation de la navigation sur le Fleuve Sénégal (SOGENAV) a organisé le lundi 17 novembre 2025 à Boghé, une réunion de sensibilisation et de vulgarisation du « Projet Navigation de l’OMVS » à l’intention des populations riveraines du Fleuve et les autorités locales de la Mauritanie.

L’Objectif principal de cette réunion est « d’informer et de sensibiliser les populations riveraines et les autorités locales sur l’état d’avancement du Projet Navigation de l’OMVS et sur le code international de la navigation pour les Etats actionnaires et les populations riveraines ».

Dans un mot d’ouverture, le Hakem de Boghé, M. Abdel Kader Ould Teyyib a d’abord souhaité la bienvenue aux participants avant de souligner que « le transport fluvial est un domaine avec lequel nous avons beaucoup de liens parce qu’il est l’ancêtre des autres moyens de transport ».

Quant au Maire de Boghé, M. Bâ Adama Moussa, il a d’abord exprimé son « immense plaisir d’accueillir ses invités » avant d’indiquer que « cette rencontre revêt une importance particulière car elle vise à informer et sensibiliser les populations riveraines ainsi que nos autorités locales sur un projet bénéfique pour nos régions ». Poursuivant, le Maire a souligné que « le projet navigation n’est pas seulement un projet d’infrastructures mais une véritable opportunité de développement pour notre pays et pour tous les acteurs impliqués ». Il a enfin exhorté les participants « à participer activement aux échanges, à poser des questions et à partager leurs réflexions pour en maximiser les retombées positives ».

Cette rencontre cible outre la SOGENAV, la cellule nationale OMVS de la Mauritanie, les autorités locales, les services techniques (foncier, pêche et transport fluvial) et les associations de pêcheurs, de piroguiers, d’usagers d’eau ainsi que les personnes ressources et médias des villes de Rosso, Boghé et Kaédi. Du côté des organisateurs, on notait la présence de MM. Ely Hmeïda, Chef du service navigation à la cellule nationale de l’OMVS, Ndiaye Cheikh Sakho, Expert-juriste à la SOGENAV, Dounanké Coulibaly, Directeur de l’exploitation et de la sécurité de la navigation, Ndèye Macina, Responsable de la communication.

Les participants ont suivi des communications relatives à l’hydrographie du fleuve, à l’historique de la navigation sur le Sénégal, aux différentes phases du Projet de navigation et à sa mise en œuvre, sa rentabilité sur les plans économique et stratégique et ses retombées positives.

Les responsables de la SOGENAV en Mauritanie ont insisté sur les impacts positifs du Projet Navigation du Sénégal sur les populations riveraines. En fait, il a un taux de rentabilité de l’ordre de 12 à 20% en plus de son intérêt économique et stratégique pour le désenclavement et l’intégration physique des populations de la vallée. En outre, il permettra de lutter contre l’érosion côtière, les tempêtes et les inondations dans la ville de Saint-Louis, de réduire les accidents mortels à l’embouchure lors de l’accès des pêcheurs à la mer, de résorber le chômage des jeunes, de faciliter l’exploitation minière entre autres.

Quant aux participants, ils ont d’abord remercié les organisateurs pour cette initiative salutaire avant de mettre l’accent sur un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs professions (notamment la pêche artisanale). Parmi ceux-ci, l’impact des barrages sur la production, les conséquences de l’usage des gros bateaux sur les pirogues locales, les questions sécuritaires, les retombées environnementales du projet, l’indemnisation des familles impactées etc.

Rappelons que dès sa création en 1972, l’OMVS avait retenu des priorités qui se résumaient en trois objectifs à savoir l’exploitation du potentiel hydroélectrique, le développement du potentiel agricole et enfin la modernisation de la navigation fluviale afin de faciliter l’intégration des Etats riverains.

Dia Abdoulaye et Brahim Ely Salem

Brakna