Lancement de l’initiative NAVAC en Mauritanie pour renforcer les chaînes de valeur des produits aquatiques

Nouakchott, 18 novembre 2025 – La Mauritanie lance officiellement l’initiative NAVAC (New Aquatic Food Value Chains), un programme financé par l’Union européenne, mis en œuvre par la FAO, en collaboration avec l’Université Technique du Danemark. Cette initiative vise à renforcer les chaines de valeurs de produits aquatiques afin d'accroître la disponibilité et l’accessibilité d'aliments aquatiques nutritifs et sains pour les populations vulnérables.

Le programme NAVAC, d’une durée quinquennale, a pour principal objectif d’accompagner le développement des chaînes de valeur aquatiques dans cinq pays : le Soudan du Sud, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Colombie et le Tchad.

En Mauritanie, l’initiative se concentrera sur la chaîne de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita, en mettant l’accent sur les petits pélagiques. La première année sera dédiée à l’analyse complète de la chaîne de valeur, à l’élaboration d’une stratégie de mise à niveau et d’un plan de développement. Les activités de ce plan s’étaleront jusqu’en 2030.

Dans le cadre de l’atelier de lancement du programme en Mauritanie, les acteurs de la chaine de valeur des pêcheries du lac de Foum Gleita sont réunis à Nouakchott les 18 et 19 novembre. Cet atelier permettra de présenter le programme et l’approche méthodologique, de discuter des enjeux de la chaîne de valeur, d’identifier les principaux défis et de mettre en place un groupe multi-acteurs chargé de suivre les activités du programme.

À l’issue de l’atelier, une première cartographie de la chaine de valeur sera réalisée et les prochaines étapes de travail seront validées pour démarrer l’analyse de la chaîne de valeur du lac de Foum Gleita.

Pour plus d'informations sur le programme NAVAC au niveau global : https://www.fao.org/europeanunion/projects/global-gateway/navac/en