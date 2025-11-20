Centenaire de Mohamed Ould El Khalil dit Hama : un hommage scientifique et culturel à une figure majeure de l’histoire mauritanienne

Le 11 novembre 2025, le Centre International de Conférences Mokhtar Ould Daddah a abrité une grande activité scientifique et culturelle organisée par l’Association Mohamed Ould El Khalil pour l’Unité et le Patrimoine, à l’occasion du centenaire de la disparition du notable et résistant mauritanien Mohamed Ould El Khalil, dit Hama.

Cette commémoration coïncidait avec la fête de l’Armistice, célébrée en France et dans plusieurs pays pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu et donné leur vie pour la paix. Ce parallèle a conféré à l’événement une portée universelle, rappelant que le courage, la résistance et la fidélité aux valeurs humaines transcendent les frontières et les époques.

Placée sous le signe de la mémoire et de la reconnaissance nationale, cette rencontre a réuni un public nombreux et diversifié : chercheurs, historiens, notables, personnalités culturelles, femmes et jeunes, venus saluer la mémoire d’un homme dont le parcours incarne une page essentielle de l’histoire mauritanienne.



Un hommage solennel à un chef visionnaire

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du président de l’association, M. Sedena Ould Abdel Fattah, qui a retracé le parcours et les qualités humaines du défunt.

Dans son discours empreint d’émotion et de respect, il a mis en lumière la sagesse précoce, l’intelligence politique et la clairvoyance de Mohamed Ould El Khalil, soulignant sa capacité à concilier résistance et diplomatie dans un contexte colonial complexe.

Selon lui, Hama fut un homme de justice, de générosité et de compassion envers les plus faibles, jouissant d’un prestige social reconnu par les émirs, les savants et les cheikhs.

M. Ould Abdel Fattah a également proposé que le nom du défunt soit attribué à certaines institutions, rues ou places publiques, afin de pérenniser sa mémoire et honorer son rôle patriotique au service de la cohésion nationale.



Un moment de réflexion historique et de partage scientifique

La commémoration a été enrichie par la projection d’un documentaire inédit retraçant la vie et le parcours de Mohamed Ould El Khalil à travers des témoignages familiaux et historiques, suivie d’une table ronde animée par plusieurs chercheurs historiens et poètes.

Parmi les intervenants figuraient Taleb Khyar Ould Cheikh Mamine, Abdellahi Fall, Babe Ould Haroun, Mohamed Abdellahi Ould Bellil, ainsi que le chercheur Sid’Ahmed Ould Emir, intervenu par visioconférence.

Tous ont évoqué les multiples facettes du personnage : chef politique, médiateur tribal, stratège et acteur lucide d’une période charnière de l’histoire coloniale.

Les intervenants ont rappelé que Mohamed Ould El Khalil dit Hama émerge, au début du XXᵉ siècle, comme une figure centrale de la politique tribale de l’Adrar, au moment où la France consolide son autorité sur la Mauritanie.

Issu d’une lignée prestigieuse remontant à Sidi Ahmed Regueibi, ancêtre des Regueïbat, il appartient à l’aristocratie nomade dont l’influence s’étendait du nord de l’Oued Noun jusqu’au Sahel mauritanien.



Entre fidélité et résistance : le paradoxe d’un chef lucide

Les débats ont mis en avant la posture subtile d’Hama, chef habile et visionnaire, qui s’imposa non par héritage mais par talent politique, sens du dialogue et esprit d’équilibre.

Son attitude vis-à-vis de l’administration coloniale a été qualifiée d’armistice tactique plutôt que de soumission : il sut tirer parti de la collaboration pour protéger sa tribu, préserver son autonomie et éviter l’effusion de sang.

Cependant, derrière cette prudence diplomatique, Hama demeurait fidèle à l’esprit de résistance des Regueïbat, entretenant des liens constants avec les tribus du Nord restées hostiles à la domination française.



Un symbole de transition et de résilience

Les chercheurs ont conclu que Mohamed Ould El Khalil incarne la transition entre deux ordres politiques :

• celui des chefferies nomades, fondées sur la générosité, la mobilité et le prestige moral ;

• et celui du pouvoir colonial, hiérarchisé et centralisé, imposé par la France.

Son parcours illustre la complexité des choix imposés par l’histoire : ni traître ni héros au sens absolu, mais acteur lucide et stratège prudent, soucieux avant tout de préserver la cohésion de sa communauté et la dignité de son peuple.



Un message de mémoire et d’unité

La commémoration du centenaire de Mohamed Ould El Khalil dit Hama s’est clôturée sur un message fort d’unité, de fidélité et de transmission.

Les organisateurs ont rappelé que rendre hommage à de telles figures, c’est raviver le lien entre mémoire, histoire et identité nationale.

Par son intelligence, son sens du devoir et son patriotisme, Hama demeure une figure fondatrice de la mémoire collective mauritanienne, un symbole de sagesse, de courage et de loyauté face aux défis de son temps.



Ahmed Mahmoud Ould Mohamed dit Jemal