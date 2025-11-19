Un célèbre proverbe français nous apprend, à juste titre, qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Lors de sa dernière visite au Hodh Ech-Chargui, Ghazouani l’a répété – mais indirectement – aux membres de son équipe, à ses soutiens et à tous ceux qui veulent l’enterrer tôt. Une campagne entamée au lendemain même de son investiture pour le second mandat, le troisième n’étant plus envisageable, en vertu de la Constitution. Depuis, ce bourdonnement ne s’est plus arrêté. Des journalistes (ou ce qui en tient lieu), des bloggeurs (pour ne pas dire blagueurs) et des influenceurs (pour ne pas dire influencés) sont mis à contribution pour vanter les mérites de tel ou tel successeur potentiel. La campagne a atteint un tel paroxysme que certains,comme le ministre des Affaires étrangères ou le directeur de cabinet du président de la République, se sont sentis obligés de sortir des rangs pour s’en démarquer ouvertement. Impassible jusqu’à présent, Ghazouani, piqué dans le vif, est finalement sorti du bois. À Timbédra, il a choisi ses mots pour dire à tous ceux qui s’aventurent déjà dans cette querelle de succession qu’elle n’a pas lieu d’être et qu’une équipe doit toujours tirer dans la même direction. Belle image pour un ancien militaire sachant, mieux que quiconque, qu’il ne faut jamais prêter le flanc à l’ennemi et qu’une compagnie minée par les divisions succombera aux premiers coups de l’ennemi. Sera-t-il entendu ? Faut-il plus qu’un discours pour mettre fin à la guerre des égos ? Car, pendant ce temps-là, les coupures d’eau et d’électricité se multiplient dans le pays, notamment à Nouakchott, et l’on aimerait vraiment beaucoup que le programme « Mon ambition pour la Patrie » débouche, si tel est vraiment le projet de notre Président, enfin sur autre chose que ces misérables bisbilles…

Ahmed ould Cheikh