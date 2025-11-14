Green Solutions Award (COP 3) : La Mauritanie récompensée 

La Mauritanie a remporté le Green Solutions Award – Zone Climat Pays Chaud –, lors de la COP30 à Belém, pour son projet « Habitat bioclimatique à Nouakchott ». Porté par l’entreprise HABIDEM, le projet mise sur des matériaux locaux et écologiques pour assurer confort thermique, protection contre l’humidité et séquestration du carbone. Le projet mauritanien se distingue par l’utilisation de matériaux locaux biosourcés tels que la paille de typha et la balle de riz, ainsi que de matériaux géosourcés comme l’argile et les pierres naturelles. Cette approche assure un confort thermique adapté au climat chaud, protège les constructions contre l’humidité du sol et contribue à la séquestration du carbone grâce à des ressources renouvelables et écologiques.

Organisé par Construction 21, en partenariat avec le Ministère français de la Transition écologique, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et la Global Alliance for Buildings and Construction (Global ABC), le Green Solutions Award met chaque année en lumière des initiatives innovantes contribuant à la lutte contre le changement climatique dans le secteur du bâtiment durable. Remise à monsieur Ba Moussa au nom du lauréat, la distinction valorise l’expertise mauritanienne en écoconstruction et renforce l’engagement du pays pour un habitat durable, résilient et respectueux de l’environnement.