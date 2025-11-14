Nouvelle vague migratoire en 2026 : la Garde civile espagnole alerte

360 000 migrants clandestins bloqués en Mauritanie pourraient tenter de rejoindre les Canaries en 2026, risquant de provoquer, dans les îles Canaries, une nouvelle crise migratoire similaire à celle de 2023-2024, ainsi que le redoutent les autorités espagnoles. Le quotidien « La Gaceta » avertit que l’année 2026 pourrait devenir « une année noire » si des mesures préventives ne sont pas mises en place rapidement.

D’après le même rapport, les autorités mauritaniennes n’auraient pu procéder qu’au rapatriement d’environ 10 % de ces migrants au cours de l’année écoulée. Le reste demeurerait en attente, « prêt à prendre la mer à tout moment», souligne le journal. En parallèle, « La Gaceta » évoque les données du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez, qui met en avant une baisse de 58 % des arrivées irrégulières dans l’archipel canarien par rapport à 2024. Mais les rapports sécuritaires consultés par le quotidien atténuent cette lecture optimiste : malgré la baisse, le volume actuel des arrivées reste dix fois supérieur à celui de 2019 et plus de 1000 % au-dessus des niveaux de 2018, ce qui indique que la tendance demeure loin d’un retour à la normale.

Le document établit, par ailleurs, un lien direct entre cette pression migratoire et la dégradation sécuritaire au Sahel, notamment au Mali, ainsi que les crises économique et climatique qui poussent de nombreux jeunes à emprunter la route de l’Atlantique à partir des côtes mauritaniennes. Les Canaries concentrent aujourd’hui près de 46 % des arrivées de migrants par voie maritime vers l’Espagne. Malgré une baisse récente, le flux reste dix fois supérieur à 2019, alimenté par la crise sécuritaire au Sahel, l’instabilité économique et les effets du changement climatique. « La Gaceta » appelle à renforcer la coopération Madrid-Nouakchott pour prévenir une catastrophe humanitaire et sécuritaire.