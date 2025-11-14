Représentativité syndicale : l’UTM trône en tête

Les résultats définitifs des élections des représentations syndicales ont été annoncés, le mardi 11 Novembre, par le Comité technique. L’Union des Travailleurs Mauritaniens (UTM) arrive en tête avec 32,31 % des voix au niveau national, devançant la Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM) – 17,78 % – et la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM), 16,18 %. Marqué par une large participation et une transparence confirmée, le scrutin reflète la maturité et l’engagement du mouvement ouvrier mauritanien dans le dialogue social. Cette publication officielle confirme la prééminence de l’UTM à l’échelle nationale, tant dans le secteur public que privé, et marque une étape-clé dans le renforcement de la représentativité syndicale en Mauritanie. Le président du Comité technique chargé de superviser l’élection des représentations syndicales, monsieur El Hacen ould Amar Jowda, a précisé que toutes les plaintes déposées dans les délais légaux ont été examinées avec impartialité, entraînant seulement quelques ajustements partiels qui n’ont pas affecté le classement général des centrales syndicales.