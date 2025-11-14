LA BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE REMPORTE LE PRIX DE L’INNOVATION AU MINT & PRINT CONFERENCE (MAP) 2025 – ISTANBUL

La Banque Centrale de Mauritanie a pris part au Mint & Print Conference (MAP 2025), tenu à Istanbul en Turquie, où elle a été distinguée par le Prix de l’Innovation, en reconnaissance de son approche pionnière en matière de modernisation fiduciaire et de gestion des billets de banque. Le prix a été remis au Gouverneur de la BCM, M. Mohamed-Lemine DHEHBY, à l’issue de la présentation officielle consacrée aux résultats de l’émission expérimentale d’un billet de faible dénomination sur plusieurs substrats.

Un projet innovant salué à l’échelle internationale

Cette distinction couronne une démarche stratégique menée par la BCM depuis 2023, dans le cadre des préparatifs du cinquantenaire de la monnaie nationale, l’Ouguiya, et visant à moderniser l’écosystème fiduciaire national. L’expérience mauritanienne a été largement saluée pour l’originalité et la rigueur de sa démarche, consistant à :

• tester cinq substrats différents pour un même billet de faible dénomination ;

• combiner tests en laboratoire et expérimentation en circulation réelle grâce à l’émission d’un billet commémoratif ;

• conduire une enquête de perception auprès des usagers, permettant d’intégrer les préférences du public quant à la texture, à la durabilité et aux éléments de sécurité visibles.

Un état des lieux lucide et un processus global de modernisation

Dans sa présentation lors de la Conférence, le Gouverneur a passé en revue les principaux défis auxquels la Mauritanie faisait face dans le domaine de la gestion fiduciaire, notamment :

• l’absence de services spécialisés ;

• l’insuffisance des études techniques ;

• la dépendance à un tri manuel non automatisé ;

• la faiblesse de la traçabilité lors des changements de substrats;

• les conditions difficiles auxquelles les billets de banque sont exposés durant leur circulation.

Le projet a apporté des réponses concrètes à ces défis en mettant en œuvre :

• le développement d’une connaissance technique approfondie des substrats et des éléments de sécurité ;

• l’intégration des critères de durabilité, de facilité d’utilisation et d’impact environnemental dans les futurs cahiers des charges ;

• la mise en place d’une base de données technique pourcontribuer à la préparation de la future série de billets.

Reconnaissance internationale du rôle de la Mauritanie dans le développement de l’industrie fiduciaire

La BCM a également reçu une distinction particulière pour avoir démontré — à travers l’expérimentation en conditions réelles — que la circulation effective constitue le laboratoire le plus pertinent pour évaluer la performance des billets de banque. L’expérience mauritanienne est désormais reconnue comme une référence par les imprimeurs, papetiers et les experts de l’industrie fiduciaire, grâce aux données opérationnelles et aux évaluations techniques de grande valeur qu’elle fournit.