Journée mondiale du diabète : SOS Diabète Mauritanie réaffirme son engagement pour une prévention renforcée

SOS Diabète Mauritanie a célébré, ce vendredi 14 novembre, la Journée mondiale du diabète,sous le haut patronage du ministère de la Santé, lors d’une cérémonie officielle, dans un réceptif hôtelier Nouakchottois. L’événement a réuni des représentants des institutions publiques et privées, des experts de la santé, ainsi que plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre cette maladie chronique en pleine expansion.
La présidente fondatrice de SOS Diabète Mauritanie, Mme Habibata Cissé, a ouvert la rencontre par un discours marqué par la reconnaissance, la mobilisation et l’appel à l’action. Rappelant l’importance de cette journée, elle a souligné que le diabète « n’est pas seulement une maladie, mais un combat quotidien que mènent des milliers de personnes à travers le pays ».
Un engagement fort pour une meilleure prise en charge
Dans son allocution, Mme Cissé a réaffirmé les trois piliers de l’action de son organisation : sensibiliser, prévenir et accompagner. À travers ses campagnes, dépistages et programmes de formation, SOS Diabète Mauritanie œuvre à informer la population, encourager l’adoption de modes de vie sains et soutenir les personnes vivant avec le diabète avec « humanité et dignité ».
Elle a exprimé sa « profonde reconnaissance » au ministère de la Santé pour son soutien constant, saluant notamment la présence du représentant officiel, le Directeur de la Médecine Préventive et de la Lutte contre les Maladies. Ce dernier accompagne activement les initiatives visant à améliorer la prévention et la prise en charge du diabète dans le pays.
Un programme scientifique et social riche
La cérémonie a été marquée par un panel de discussion consacré à une question centrale : «Comment préserver son bien-être physique et mental lorsqu’on vit avec le diabète ? »
Parmi les intervenants figuraient des spécialistes de renom issus du secteur médical et psychosocial, apportant un éclairage complet sur les défis et solutions liés à la gestion de la maladie.
La rencontre a également été l’occasion de présenter une vidéo institutionnelle de SOS Diabète et de procéder à la distribution de 50 glycomètres, un don offert par un partenaire du secteur énergétique, renforçant l’accès au matériel de suivi pour les patients.
Mobilisation communautaire : une grande marche pour la santé
Les activités se poursuivront ce samedi par une «grande marche de santé », avec un départ prévu au château d’eau d’El Mina et une arrivée à la mairie du même quartier. Cette mobilisation vise à encourager l’activité physique, indispensable dans la prévention comme dans la gestion du diabète.
Une équipe engagée derrière chaque action
En conclusion de son discours, Mme Habibata Cissé a rendu un vibrant hommage à son équipe pour son « engagement exemplaire » et son dévouement au service de la communauté. «Chaque sourire offert à une personne diabétique porte la marque de leur travail », a-t-elle insisté.
Un appel à poursuivre le combat
La cérémonie s’est clôturée sur un appel collectif à poursuivre les efforts pour que chaque personne diabétique en Mauritanie puisse vivre « mieux, en bonne santé et dans la dignité ».
La Journée mondiale du diabète a mis en lumière l’urgence d’une prise en charge globale en Mauritanie. Experts et acteurs associatifs alertent sur une situation sanitaire en constante évolution, marquée par un poids économique croissant et de nombreux défis médicaux.
Ils rappellent que la santé physique ne peut être dissociée du bien-être mental, indispensable pour accepter la maladie, suivre son traitement et éviter les complications.
La nutritionniste Khadijetou Sow déplore l’absence de suivi nutritionnel structuré dans le pays et recommande une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière.
La psychiatre Binta Pathé Ba insiste sur l’importance d’un accompagnement psychique pour aider les patients à surmonter les obstacles sociaux, sportifs et économiques.
Enfin, SOS Diabète, à travers Nourou Sakho, appelle à créer une dynamique associative forte pour soutenir durablement les personnes vivant avec le diabète.
Un message porteur d’espoir, dans un pays où la sensibilisation et la prévention demeurent des leviers essentiels pour freiner la progression du diabète.