Journée mondiale du diabète : SOS Diabète Mauritanie réaffirme son engagement pour une prévention renforcée

SOS Diabète Mauritanie a célébré, ce vendredi 14 novembre, la Journée mondiale du diabète,sous le haut patronage du ministère de la Santé, lors d’une cérémonie officielle, dans un réceptif hôtelier Nouakchottois. L’événement a réuni des représentants des institutions publiques et privées, des experts de la santé, ainsi que plusieurs partenaires engagés dans la lutte contre cette maladie chronique en pleine expansion.

La présidente fondatrice de SOS Diabète Mauritanie, Mme Habibata Cissé, a ouvert la rencontre par un discours marqué par la reconnaissance, la mobilisation et l’appel à l’action. Rappelant l’importance de cette journée, elle a souligné que le diabète « n’est pas seulement une maladie, mais un combat quotidien que mènent des milliers de personnes à travers le pays ».

Un engagement fort pour une meilleure prise en charge

Dans son allocution, Mme Cissé a réaffirmé les trois piliers de l’action de son organisation : sensibiliser, prévenir et accompagner. À travers ses campagnes, dépistages et programmes de formation, SOS Diabète Mauritanie œuvre à informer la population, encourager l’adoption de modes de vie sains et soutenir les personnes vivant avec le diabète avec « humanité et dignité ».

Elle a exprimé sa « profonde reconnaissance » au ministère de la Santé pour son soutien constant, saluant notamment la présence du représentant officiel, le Directeur de la Médecine Préventive et de la Lutte contre les Maladies. Ce dernier accompagne activement les initiatives visant à améliorer la prévention et la prise en charge du diabète dans le pays.

Un programme scientifique et social riche

La cérémonie a été marquée par un panel de discussion consacré à une question centrale : «Comment préserver son bien-être physique et mental lorsqu’on vit avec le diabète ? »