Sécurité alimentaire : l’industrie laitière à la croisée des chemins

En Mauritanie et dans le Sahel, le développement de l’industrie laitière peut constituer un important levier face au défi de la sécurité alimentaire, dans un contexte marqué par la dépendance vis-à-vis importations alimentaires et la vulnérabilité par rapport à la fluctuation des cours mondiaux.

Partant de ces différents paramètres, les producteurs locaux cherchent des partenaires stratégiques capables de les accompagner dans le développement de leurs activités.

Une créneau sur lequel entend se positionner de manière durable «TETRA PAK » au moment où l’industrie laitière des boissons traverse une période charnière, annonce un communiqué de l’entreprise.

« TETRA PAK » leader mondial de l’emballage et de la transformation « offre des solutions intégrées qui couvrent l’ensemble de la chaîne des valeurs. La longue durée de conservation permet d’atteindre des consommateurs et des marchés plus nombreux, même si certains préfèrent leur lait frais ».

Partant de ce constat, « il faut savoir tirer partie de ce que les consommateurs aiment dans le lait et répondre à leurs préoccupations, quelle que soit la nature du produit ».

Croissance vertigineuse dans certaines régions

Le lait blanc « connait actuellement une croissance étonnement rapide dans certaines régions du monde (Chine 4,9%, Asie/Pacifique 4,9%). Et une croissance soutenue est attendue dans d’autres régions comme l’Afrique 2,9% et le Moyen Orient 3,1%. La croissance mondiale prévue pour le lait blanc au cours des 3 prochaines années est 2,5% », selon le document de TETRA PAK.

Une dynamique de croissance et de diversification, matérialisée par “des saveurs inspirées des desserts, qui élargit la gamme” et pousse vers des efforts permanents de recherches « afin de répondre à la demande des consommateurs, qui souhaitent vivre de nouvelles expériences, notamment des aliments plus naturels avec des avantages pour la santé ».

La Mauritanie entreprend actuellement le renforcement de la chaine laitière locale, avec l’objectif d’améliorer la production, la transformation et donner les moyens d’une amélioration de la sécurité alimentaire des populations.

Entre défis et opportunités, « TETRA PAK » nourrit l’ambition d’établir un partenariat stratégique avec les acteurs de la filière.

Le secteur de l’élevage est un des principaux piliers de l’économie mauritanienne. Il représentait en 2020, 70% de la valeur ajoutée du secteur rural et emploie 10% de la population active.

Entre Ovins, bovins, caprins et camelins, la Mauritanie compte 30 millions de têtes. Un énorme potentiel de développement des industries laitières.

Source : Nouakchott Times.