Lancement du PPGAS au Guidmakha : Le MDPERF insiste sur l’obligation de résultat

Le ministre des Domaines, du patrimoine de l’Etat et de la Réforme Foncière, M. Niang Mamoudou Mamadou a présidé au nom du président de la République la cérémonie de lancement du Programme Prioritaire de Généralisation de l’Accès aux Services Essentiels au Développement Local (PPGAS) pour la généralisation de l’accès aux services à l’intérieur du pays, au niveau de la Wilaya du Guidimakha, le 6 novembre 2025.

Au cours de la cérémonie qui a connu une forte mobilisation des autorités administratives, des élus, des services techniques déconcentrés et des populations locales, le ministre a transmis aux populations du Guidimakha, le message du président de la République SE Mohamed Cheikh Ghazwani à l’occasion du lancement dudit programme dont l’objectif est d’assurer aux populations de l’intérieur des services essentiels comme l’eau, la santé, l’école, la mobilité, l’élevage, l’agriculture, la jeunesse, etc. Le ministre a tenu à préciser qu’en plus de ces programmes d’urgence, « Mon ambition pour la patrie » comporte d’autres projets structurants.

Faisant preuve d’une grande pédagogie, le ministre a insisté sur le profit que les populations pourraient en tirer, raison pour laquelle il leur a demandé de s’en approprier afin d’en faire bon usage ; un message qu’il avait tenu à transmettre aux élus et notables de la région, aussitôt après son arrivée à Sélibaby.

Au cours d’une grande réunion qu’il a présidée, Niang Mamoudou a rappelé que ces programmes entent dans le cadre de l’engagement du président de la République à améliorer les conditions de vie des populations et que leur implication forte sera le gage de leur réussite. Il n’a pas manqué de relever le caractère participatif et inclusif du PPGAS impliquant les autorités administratives, les services déconcentrés, les élus locaux, les députés. Ils sont le fruit des besoins exprimés par les populations locales, renseigne M. Niang.

Abordant un sujet d’actualité, à savoir les feux de brousse, le ministre a souligné qu’elles occasionnent d’énormes pertes pour les éleveurs et pour les agriculteurs et impactent négativement sur l’environnement, ce sont des milliards qui partent en fumée, prévient le ministre, c’est pourquoi il les a invités à entreprendre une lutte féroce contre les auteurs de ces fléaux et à mener des campagnes de sensibilisation des populations ; les autorités administratives et les forces de sécurité, de défense, de protection civile, de l’environnement sont mobilisées pour répondre, avec promptitude afin parer à toutes les éventualités, a indiqué le ministre.

Selon les sources locales, les partcipants à la réunion ont salué la démarche du ministre qui a réussi sa mission en convaincant les populations de l’impérieuse nécessité de réussir le PPGAS au niveau de leur région.

Le ministre a rappelé que le PPGAS a alloué au Guidimakha une enveloppe de 20 milliards MRO, pour 364 interventions touchant l’éducation, la santé, l’eau, l’électricité, l’agriculture, l’élevage, le désenclavement et la jeunesse. Le programme prévoit la construction de 580 salles de classe, de 5 centres de santé, de 27 postes de santé, de 4 châteaux d’eau, et l’électrification de 25 villages ruraux. Il soutiendra également 2 barrages, 4 forages pastoraux, 20 parcs de vaccination et plus de 2600 jeunes bénéficiaires de subventions et formations.