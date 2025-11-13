Transparence et responsabilité des politiciens : Quelques réflexions

La transparence et la responsabilité des politiciens doivent être de rigueur. Si toutefois leurs actions politiques sont sincères et leur volonté de servir le peuple est ferme, ci-après quelques réflexions pour changer réellement la donne :

1. Audit des biens: Imposer un audit annuel des biens des politiciens pourrait aider à garantir la transparence et à prévenir la corruption. Cela permettrait d'identifier les incohérences entre leurs déclarations de revenus et leurs avoirs.

2. Révision du système : Un examen approfondi du système politique est crucial. Cela inclut de revoir les lois et réglementations qui régissent le financement des campagnes et les conflits d’intérêts.

3. Traçabilité des fonds : Mettre en place des mécanismes pour suivre l’argent, depuis les dons jusqu'aux dépenses des politiciens, pourrait aider à réduire les abus et à renforcer la confiance du public.

4. Corruption généralisée : La lutte contre la corruption nécessite une approche systémique. Cela implique non seulement de s'attaquer aux politiciens en place, mais aussi de s'assurer que l'opposition et d'autres acteurs politiques et sociaux soient également tenus responsables.

5. Intérêts personnels: La politique ne doit pas devenir un moyen d'enrichissement personnel. Il est essentiel de promouvoir des valeurs d'intégrité et de service public parmi les responsables politiques et leur entourage.

Un appel à un changement radical du système est une réflexion importante qui mérite d'être sérieusement envisagée pour améliorer la gouvernance et la confiance du public.

Tidjane Ba alias Malcolmwestaf, El Diapora