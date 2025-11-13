Chronique: Entre Nous

De vous à moi, je vous avoue que moi. Personnellement. J'ai la tête complètement nouée. Pourquoi? Parce que ce que je vois, ce que j'entends presque chaque jour ne me laisse plus de savoir si nous sommes un pays ou un Etat ou une tribu ou une congrégation ou une forêt. Par exemple pour ne pas oublier cette fameuse visitation dont feu Habib parlait depuis il y a plus de trois décennies. Taya. Feu Ely. Feu Sidioca. Ndeyssane Aziz. Ghazouani. Et même feu Moktar. Même rituel. Mêmes hommes, femmes et enfants. Mêmes "notables ". Mêmes fonctionnaires ressortissants de la région visitée. Même folklore. Mêmes grimaces. Mêmes doléances d'il y a trente ans. Et dans la visitation, le président ne sait pas trop quoi faire ou plus exactement comment se défaire. Les mêmes convois. Les mêmes réunions avec les mêmes personnes dont certaines étaient déléguées au quinzième congrès du PPM de 1975. Les mêmes histoires. Les mêmes reportages. Le même mode opératoire. Des propos bizarres comme ceux qui les tiennent. Du n'importe quoi à Timbedra. Du n'importe qui à Bassiknou. Du n'importe quel à Nbeiket Lahwach. Des hauts fonctionnaires formatés en chefs de tribus. Des ministres anciens ou en services transformés en gourous de sectes qui vivent hors du temps et de l'espace. Qui n'ont jamais été atteintes par le message. Le président était obligé de "rougir son oeil" en ces fonctionnaires promoteurs, encadreurs et parrains manipulateurs des tribus, des communautés, des éthnies et des " directions" ( traduisez directement en Arabe). Ah là Messieurs et Mesdames les " jets ont atteint les portes des tentes"! Un président d'une Cour suprême qui prépare publiquement l'accueil d'un président ? Un Secrétaire Général d'un ministère de souveraineté qui tribalise ? Deux colonels qui se donnent des coup de poing? Treize ministres qui changent d'accoutrement chaque jour comme dans un défilé de mode. Huit jours pendant lesquels une république et ses gouvernants font rentrer les marchés hebdomadaires du Hodh. Plans d'urgence ou projets d'urgence de 237 milliards. Vraiment urgent. Très urgent même d'arrêter le tsumani ravageur de la gabegie, la malédiction destructrice de la tribu et la propagation rédhibitoire de l'hypocrisie et du mensonge. Bonne chance Excellence Monsieur le président. Les menaces et la "rougeur de l'oeil " ne suffisent pas. Salut !

Sneiba El Kory